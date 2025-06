Aereo precipitato, l’ultimo selfie della famiglia che stava per cambiare vita: atroce

Un selfie di famiglia sorridente, scattato tra i sedili di un aereo in partenza per Londra, è l’ultima immagine di Pratik Joshi, esperto informatico indiano, che da sei anni viveva nel Regno Unito. Il suo sogno era riunire la sua famiglia per offrire ai figli una nuova vita. Quella foto, condivisa con parenti e amici prima del volo, è diventata il simbolo di un sogno spezzato.

Chi era Pratik Joshi

Dopo aver lasciato l’India sei anni fa, Pratik Joshi, un professionista del settore informatico, ha vissuto a Londra, lontano dalla moglie e dai tre figli. Ha affrontato anni di sacrifici in attesa delle autorizzazioni per il ricongiungimento familiare, un processo lungo ma finalmente vicino alla conclusione. La dottoressa Komi Vyas, moglie di Pratik, aveva appena lasciato il suo lavoro di medico a Udaipur, Rajasthan, abbandonando la carriera per una nuova vita in Inghilterra. Nuove speranze e progetti accompagnavano la famiglia in questo passaggio cruciale.

L’ultimo volo per Londra

La mattina della partenza, la famiglia Joshi ha preso il volo Air India 171. L’entusiasmo era tangibile e immortalato in un selfie carico di emozioni. Quella foto, inviata ai parenti in India, rappresenta l’ultimo contatto. Tuttavia, il volo non è mai giunto a destinazione. Un guasto meccanico ha causato lo schianto, senza superstiti tra passeggeri ed equipaggio. Tra le vittime, i tre bambini Joshi, ignari del destino che li attendeva.

