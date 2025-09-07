Adriano, l’Imperatore e la sua solitudine: “A nessuno importa più di me”

Adriano Leite Ribeiro, ex attaccante di Serie A e icona dell’Inter, ha vissuto una carriera brillante interrotta bruscamente da gravi problemi personali. Oggi l’ex calciatore si trova in Brasile, dove alterna periodi di ripresa a momenti di profonda difficoltà dovuti alla depressione.

Adriano racconta la sua storia nel podcast: il ritorno in Brasile

Durante un intervento al podcast “Boteco do Chula”, condotto da Aloisio Chulapa, Adriano ha condiviso dettagli sulla sua situazione attuale e sui rapporti con gli ex compagni di squadra. Nel corso dell’intervista, ha dichiarato:

“Non c’è prezzo per stare con le persone che ami. Non concedo spesso interviste, ma oggi ho voluto essere presente. La realtà è che a nessuno importa più di me.”

Rapporti con gli ex compagni: le parole di Adriano

L’ex attaccante ha evidenziato la scarsità di contatti con gli ex colleghi, sottolineando che solo Aloisio Chulapa mantiene un legame costante con lui. Adriano ha affermato:

“L’unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio. Sono pochi quelli interessati agli altri. L’unico che ha pianto per me come persona è stato Aloisio. È qualcosa che non si può spiegare, ma i bei gesti restano.”

Adriano nell’affetto dei tifosi nerazzurri

L’Imperatore rimane una figura centrale nella storia dell’Inter e della Serie A, ricordato con grande affetto dai sostenitori. Le sue recenti dichiarazioni mettono in luce la difficoltà della solitudine anche per chi ha vissuto una carriera di successo, sottolineando quanto possa essere profonda la distanza tra la gloria sportiva e la vita privata.

