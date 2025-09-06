Lautaro Martinez: “Il dolore per la finale persa col Psg è stato il più forte della mia carriera”

In una lunga intervista rilasciata a France Football, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è tornato a parlare del difficile epilogo della passata stagione, chiusa senza trofei.

“C’è stata una settimana in cui il dolore è stato fortissimo, molto difficile da digerire. Dopo, però, non c’è tempo per lamentarsi: bisogna ricominciare, voltare pagina, conservare le cose buone, migliorarle e correggere ciò che non ha funzionato”, ha spiegato l’argentino.

La ferita della finale di Champions

Lautaro ha ricordato la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, un trauma sportivo che lo ha segnato:

“Sono rimasto in silenzio per cinque giorni. Volevo parlare con la gente e con i miei compagni, ma non ci riuscivo. Ero bloccato, ansioso e triste. È stato il colpo più duro che abbia mai provato. Avevamo la possibilità di vincere tre titoli e ci siamo ritrovati senza niente”.

Le cause del crollo

Sulle ragioni del calo della squadra, il capitano ha sottolineato il peso del calendario:

“Il calcio è così: a volte si vince, a volte si perde. Il Napoli, che ha vinto lo Scudetto, ha potuto concentrarsi solo sul campionato. Noi abbiamo pagato l’accumulo di partite, la stanchezza, gli infortuni e l’assenza di giocatori nei momenti decisivi. Si è fatto sentire davvero. Ma da ogni stagione si impara”.

Nessun legame con il caso Inzaghi

Infine, Lautaro ha smentito qualsiasi correlazione tra il flop nerazzurro e la situazione legata a Simone Inzaghi:

“Assolutamente no. Ognuno è libero di fare le scelte che preferisce. Il Mister ci ha comunicato di aver ricevuto un’offerta e che sarebbe andato via, ma noi eravamo concentrati sui nostri obiettivi. Ha sempre dimostrato professionalità, era la nostra testa pensante”.

