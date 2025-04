“Addio Bruna”: l’Italia piange la scomparsa di una grande

La notizia si diffonde piano, come una brezza fredda che scende lungo le valli al mattino presto. Non ci sono annunci, solo sguardi consapevoli e tazze di caffè strette tra le mani. In molti ricordano una porta sempre aperta, un sorriso pronto e il profumo costante di qualcosa che cuoce piano, come se ogni giorno fosse domenica. In quest’aria sospesa, si percepisce che qualcosa di prezioso manca, come un ingrediente segreto che tiene insieme tutto il resto. (Continua dopo la foto…)

Nel cortile di una casa immersa nella campagna, le piante aromatiche ondeggiano piano, come a cercare una voce che non si sente più. Dentro, la cucina resta in silenzio, ma sembra ancora viva: il grembiule è appeso accanto ai fornelli, un quaderno di appunti con la carta ingiallita riposa sul tavolo, le stoviglie sono disposte con cura maniacale. È lì che si custodisce un’eredità fatta di gesti e sapori, che ora passa di mano in mano con una delicatezza nuova, quasi sacra. Perché quando viene a mancare chi trasforma la semplicità in arte quotidiana, resta il compito di continuare — non uguali, ma fedeli. L’Italia in lutto per la scomparsa della grande donna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)