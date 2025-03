Addio al famoso imprenditore italiano: la sua bevanda famosissima

Lutto nel mondo dell’imprenditoria milanese: si è spento all’età di 88 anni Gian Germano Giuliani, erede della casa farmaceutica produttrice del celebre Amaro Giuliani. I colleghi lo ricordano per le sue intuizioni e il suo talento imprenditoriale che lo portò a far decollare l’azienda ereditata dal nonno. Egli fu tra i primi in Italia a capire il valore essenziale del marketing, sfruttando la visibilità degli spot televisivi per rafforzare il brand e garantirne un successo duraturo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Morto Gian Germano Giuliani, imprenditoria in lutto

È morto a Milano all'età di 88 anni Gian Germano Giuliani, l'imprenditore che, a partire dagli anni Cinquanta, ha legato il suo nome al famoso liquore digestivo, reso noto anche grazie agli spot trasmessi su Carosello. L'azienda produttrice della bevanda fu fondata dal nonno, Germano Giuliani, originario di Trento, che alla fine dell'Ottocento acquistò una farmacia a Milano. Gian Germano prese le redini dell'impresa negli anni '50 e la migliorò grazie alla sua visione e alle sue intuizioni.

Passione e intuizione: l’eredità imprenditoriale di Giuliani

Gian Germano Giuliani portò innovazione nell’azienda del nonno e ne ampliò l’offerta contribuendo alla diffusione del suo prodotto di punta. L’Amaro Medicinale Giuliani raggiunse un grande successo in Italia anche grazie agli spot trasmessi sul piccolo schermo con lo slogan: “Il Digestivo che in più attiva il fegato In poco tempo”. Per raggiungere un pubblico più ampio, inoltre, Giuliani ampliò il catalogo aziendale con nuovi prodotti. Lanciò sul mercato il ricostituente vitaminico Calcio Giuliani, il tonico Blastoidina, l’antiulcera Drogar e l’antinfiammatorio intestinale Salisulf. In breve tempo comparvero anche i primi cartelloni pubblicitari e, nel 1976, venne inaugurata la divisione Pharma. Tra le innovazioni di maggior successo spicca Bioscalin, il primo integratore alimentare studiato appositamente per la salute dei capelli.

