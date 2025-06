“Non ho potuto aiutarlo”: addio ad Alvaro Vitali, le strazianti parole di Lino Banfi

La notizia della scomparsa di Alvaro Vitali ha colpito il cuore di molti, ma a pochi ha scosso le corde della memoria come a Lino Banfi. La voce, rotta dalla commozione, arriva dal set di un nuovo film con Pio e Amedeo, ma il passato bussa con forza, riportando alla luce decenni di cinema popolare, di gag inconfondibili, di un’Italia che rideva nelle sale e nei salotti. Dietro ogni risata, però, si celano rapporti umani più complessi di quanto lo schermo lasciasse intendere.

Lino Banfi e Alvaro Vitali: una comicità condivisa

Lino Banfi, intervistato da la Repubblica, ha ricordato gli anni d’oro della commedia italiana anni Settanta, condivisi con Alvaro Vitali: “Lui aveva una grande capacità di subire le mie “violenze”, diciamo così, sullo schermo”. In questa dinamica, Banfi rappresentava il personaggio impulsivo, mentre Vitali incarnava perfettamente la spalla comica, l’“antieroe” sul quale far ricadere le reazioni esagerate.

“Io nei film gli davo gli schiaffi, e lui faceva la faccia giusta. Quella del martire che subisce la violenza di questo pazzo”, racconta Banfi, tratteggiando con affetto una chimica comica costruita nel tempo e che il pubblico ancora oggi ricorda con nostalgia. Vitali era il “tubo di scarico”, il canale attraverso cui la comicità esplosiva di Banfi trovava la sua valvola narrativa.

La polemica su Vitali: la verità secondo Banfi

Negli anni, attorno a questo rapporto si è creata una narrazione meno luminosa, alimentata da polemiche e malintesi. “Si è detto: ‘Perché non l’ha aiutato?’. Ma come facevo io? Mica facevo il produttore” chiarisce Banfi a la Repubblica.

Il nodo era il presunto abbandono di Vitali, accusato a Banfi dai media e dal pubblico: non averlo sostenuto nei momenti bui della carriera. Ma l’attore risponde con fermezza: “Ogni volta mi toccava rispondere alle domande dei giornalisti: ‘Ma no, io c’entro poco, che posso fare?’”. Banfi spiega di non aver mai avuto i mezzi per influenzare scelte produttive o casting: “Magari avessi potuto fare di più. Ma adesso tutte queste chiacchiere stanno a zero”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva