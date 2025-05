Ada Alberti, l’oroscopo di giugno 2025: le previsioni per tutti i segni

Giugno è alle porte e qualcosa di grande si muove tra le stelle. La celebre astrologa Ada Alberti, volto noto di Canale 5, lo aveva già preannunciato nel suo oroscopo annuale: sarebbe stato un mese cruciale. Ora, le sue previsioni si fanno più dettagliate e lasciano intravedere un cielo in fermento: amori travolgenti, rotture impreviste, avanzamenti professionali e nuove strade da percorrere. E tutto ruota attorno a un pianeta: Giove.

Giove in movimento: la chiave dell’oroscopo di giugno

Il 10 giugno 2025 è una data da segnare sul calendario celeste: Giove lascia i Gemelli ed entra nel Cancro, e con questo passaggio, l’atmosfera astrologica si trasforma. Come afferma Ada Alberti, per molti segni sarà “un’opportunità da afferrare al volo”, ma non senza conseguenze. Alcuni dovranno chiudere relazioni stanche, altri potranno trovare stabilità sentimentale, “legalizzando” legami. In particolare, l’Ariete sarà al centro di forti tensioni, tra spese impreviste e convivenze da rinegoziare: “Un rapporto o si spezzerà o all’opposto si legalizzerà col matrimonio”, avverte l’astrologa. Ma c’è anche spazio per flirt ed eccitanti novità, grazie ai giochi di Venere nel segno.

Toro, Cancro, Pesci: segni favoriti dall’oroscopo di giugno

Chi può sorridere? I segni d’Acqua e di Terra sembrano tra i più favoriti. Per il Toro, “le lotte fatte nei mesi antecedenti” potrebbero finalmente trovare riscontro. Ada Alberti assicura che da metà mese, con Giove e Venere in armonia, persino i cuori più coriacei potrebbero sciogliersi. Il Cancro, invece, sarà protagonista di una rinascita: idee vincenti e nuove relazioni potrebbero dare il via a percorsi importanti. “Chiuderete alcuni rapporti ma ne aprirete di nuovi”, scrive Alberti, segnalando il bisogno di concretezza. Anche i Pesci beneficeranno di questo cambio di rotta: “ritornerete a sorridere”, dice, parlando di incarichi lavorativi soddisfacenti e passioni ritrovate.

