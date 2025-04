Wolverhampton vs Tottenham: pronostici e statistiche

Premier League, uno dei campionati di calcio più seguiti al mondo, entra sempre più nel vivo con la 32ª giornata della stagione 2024-2025. Questo weekend promette emozioni e sfide cruciali, tra cui l’attesissimo incontro tra Wolverhampton e Tottenham. Analizziamo insieme lo stato di forma delle squadre, le statistiche e le migliori quote scommesse per una guida completa a questo evento da non perdere.

Wolverhampton-Tottenham: statistiche e quote aggiornate

Il Wolverhampton sta vivendo un momento di forma invidiabile, avendo collezionato tre vittorie consecutive che li hanno allontanati dalla zona retrocessione. L’ultima vittoria, un 2-1 contro l’Ipswich, ha consolidato la loro posizione a +12 punti dalla zona pericolosa. I Wolves cercheranno di mantenere questo slancio positivo contro un Tottenham in cerca di riscatto. Gli Spurs hanno vissuto una stagione altalenante, trovandosi nella parte bassa della classifica con soli 37 punti. La recente vittoria per 3-1 contro il Southampton ha ridato speranza ai tifosi e potrebbe rappresentare l’inizio di una risalita.

Formazioni Probabili: Il Tottenham potrebbe schierarsi con un 4-3-3 , con Vicario tra i pali e un attacco guidato da Heung-min .

Il potrebbe schierarsi con un , con tra i pali e un attacco guidato da . Quote Scommesse: La quota per la vittoria del Wolverhampton è intorno a 2.00 , mentre il Tottenham è dato a 3.50 . Un pareggio è quotato a 3.20 .

La quota per la vittoria del è intorno a , mentre il è dato a . Un pareggio è quotato a . Statistiche: Negli ultimi cinque incontri tra le due squadre, il Wolverhampton ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio.

Altri incontri di rilievo in questa giornata includono il Liverpool contro il West Ham, dove i padroni di casa partono favoriti, e l’Arsenal che affronta il Brentford con l’obiettivo di mettere pressione alla capolista. Il Newcastle, attualmente quinto, ospiterà il Manchester United, promettendo uno scontro avvincente.

In conclusione, la 32ª giornata di Premier League offre incontri decisivi per la lotta alla salvezza e per le posizioni europee. Il Wolverhampton spera di continuare la sua striscia vincente, mentre il Tottenham cercherà di risalire la classifica. Le quote scommesse sono favorevoli ai Wolves, ma il calcio ci ha insegnato che nulla è scontato.

