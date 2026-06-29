Il tennis riparte dal palco più esigente: l’erba di Wimbledon. Lunedì 29 giugno 2026 è il giorno in cui i Championships alzano ufficialmente il sipario e, come da tradizione, tocca al campione in carica inaugurare il programma sul campo principale. Per l’Italia significa una cosa molto chiara: Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione uscente, scende per primo sul Centre Court per aprire la sua nuova corsa al titolo. Non è solo una passerella: è un debutto che pesa, perché arriva dopo un periodo complicato e perché l’erba, più di ogni altra superficie, pretende certezze immediate su servizio, prima volée e gestione dei punti rapidi.

La giornata azzurra non finisce qui. Oltre a Sinner, in campo ci sono anche Luciano Darderi e, nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto. Tre partite diverse per contesto e obiettivi, ma unite dallo stesso filo: l’urgenza di trovare ritmo subito, evitando quelle “secche” tipiche dei primi turni di Wimbledon, dove una manciata di game può cambiare la storia di un match e, spesso, dell’intero torneo.

Il debutto di Sinner sul Centre Court

L’apertura sul campo centrale non è un dettaglio di protocollo: è un messaggio, un’investitura e, al tempo stesso, una prova di tenuta emotiva. Jannik Sinner comincia Wimbledon 2026 contro Miomir Kecmanovic, avversario che l’azzurro ha già affrontato più volte e che, sulla carta, non dovrebbe stravolgere i piani del numero 1. Ma Wimbledon ha una regola non scritta: ciò che “dovrebbe” accadere conta meno di ciò che succede nei primi scambi. L’erba è una superficie che amplifica ogni micro-variazione: una risposta letta mezzo passo in ritardo, un rimbalzo più basso del previsto, un servizio che non trova la riga, e l’inerzia può girare senza preavviso.

Per Sinner, questa prima uscita è anche un test sullo stato complessivo: fisico, mentale e tecnico. Si presenta all’All England Club con il peso del titolo da difendere e con l’attenzione inevitabile che accompagna chi è in vetta al ranking. Nelle settimane precedenti il suo nome è stato legato a valutazioni e controlli fisici dopo il malore accusato a Parigi: elementi che non entrano direttamente nel punteggio, ma che incidono sulla percezione e, di conseguenza, sulle sensazioni in campo. A Wimbledon, però, non c’è spazio per gestire “a metà”: o si spinge, o si subisce.

Tatticamente, contro un giocatore come Kecmanovic, la chiave per Sinner è doppia. Da una parte, imporre la prima di servizio e aprirsi il campo con la seconda palla aggressiva, perché sull’erba il tempo si riduce e la difesa pura raramente paga. Dall’altra, essere lucido nella costruzione: scegliere quando accelerare e quando invece accettare lo scambio, usando profondità e direzione per togliere riferimenti all’avversario. Non è solo una questione di colpi: è una questione di gestione dei momenti. Il primo turno, soprattutto per chi difende il titolo, è pieno di trappole psicologiche: la pressione del “devo passare”, il timore di un inizio lento, la tentazione di risolvere tutto in fretta. Sull’erba, la fretta spesso è l’errore più comune.

In questo scenario, il Centre Court aggiunge un’altra variabile: l’atmosfera è più “solenne”, i ritmi sono diversi, e ogni esitazione diventa più rumorosa. Per questo il debutto di Sinner non è soltanto l’avvio del torneo: è un momento che può definire il tono delle prime giornate. Se l’azzurro trova subito il timing, manda un segnale al tabellone e si regala una rampa di lancio; se invece fatica, anche un match vinto può lasciare scorie, perché a Wimbledon l’energia si paga a rate, turno dopo turno.

Gli altri azzurri in campo: Darderi e Cocciaretto

Se il debutto di Sinner catalizza i riflettori, l’Italia vive una prima giornata che vale anche come termometro generale del movimento. In campo maschile c’è Luciano Darderi, impegnato contro lo statunitense Ethan Quinn. È una partita che, a Wimbledon, va letta con attenzione: i primi turni contro giocatori giovani e aggressivi possono diventare imprevedibili, soprattutto perché sull’erba spesso si gioca “a strappi”, con set che si decidono su pochi punti e con la risposta che conta quasi quanto il servizio. In un contesto così, la gestione del punteggio è cruciale: non concedere game gratuiti, evitare passaggi a vuoto e, soprattutto, non farsi trascinare in una gara di nervi su tie-break e mini-break.

Per Darderi la sfida è anche di adattamento. Wimbledon non perdona chi arriva con automatismi da terra rossa: la palla scivola, le traiettorie cambiano e le soluzioni devono essere più essenziali. Servizio esterno, prima volée quando serve, risposta bloccata e profondità: sono dettagli che fanno la differenza. Ma c’è anche un altro fattore: la “pazienza sull’erba”. Sembra un paradosso, perché i punti sono più rapidi, eppure serve calma: accettare che non tutto si risolve in due colpi, scegliere con lucidità quando rischiare e quando invece giocare una palla in più. Chi si intestardisce a chiudere subito, spesso regala ritmo all’avversario.

Nel tabellone femminile, spazio a Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro la cinese Wang Xinyu. Match interessante perché mette di fronte due interpretazioni diverse: da una parte una giocatrice capace di trovare angoli e variazioni, dall’altra un’avversaria che può spingere forte e rendere il punto corto, soprattutto se il servizio entra con continuità. Sull’erba, nel circuito WTA, il servizio e il primo colpo dopo la battuta diventano ancora più determinanti: non basta reggere lo scambio, bisogna “prendere posizione” nel punto, conquistare il centro del campo e difendere con anticipo, non con rincorse.

Per Cocciaretto la partita può essere letta come un esercizio di equilibrio: mantenere solidità senza diventare passiva, usare variazioni di ritmo e di traiettoria per spezzare l’impatto dell’avversaria e, soprattutto, restare attaccata al punteggio nei game di risposta. A Wimbledon, spesso basta un passaggio a vuoto per finire sotto di un break e ritrovarsi a inseguire in un set che corre veloce. Per questo la concentrazione nei primi turni è quasi un requisito tecnico: è come se ogni game valesse “di più”.

Tre match, tre storie, un’unica necessità: partire bene. Wimbledon 2026 comincia oggi e l’Italia ci entra con un numero 1 che apre il Centrale e con altri due azzurri pronti a giocarsi la loro chance. Da qui in avanti il torneo farà selezione, ma il primo filtro è sempre lo stesso: essere pronti dal primo quindici, perché sull’erba non c’è tempo per scaldarsi.