Il Masters 1000 di Canada entra nel vivo con un’assenza che pesa come un macigno: Jannik Sinner e Novak Djokovic non saranno nel tabellone di Montréal. Due nomi che, da soli, bastano a definire l’identità di un torneo, a determinare aspettative, pressioni e perfino la lettura tattica di una settimana sul cemento. Senza di loro, il National Bank Open maschile si trasforma: perde due poli di attrazione, ma guadagna una cosa che nel tennis contemporaneo è rarissima quando si arriva allo swing nordamericano: spazio. Spazio per ambizioni reali, per scalate di classifica, per titoli “pesanti” che spesso restano bloccati dietro la stessa porta girevole di favoriti annunciati.

La decisione di Sinner viene presentata come una scelta di gestione: un passo indietro per “prioritizzare la salute”, con la consapevolezza di rinunciare a un evento di primo piano. È un segnale chiaro anche per chi insegue: il numero 1 non vuole trascinarsi stanchezza e micro-problemi nella fase più delicata della stagione sul cemento, quella che porta dritta a Cincinnati e poi allo US Open. Sul fronte Djokovic, l’assenza allarga ancora di più la frattura tra la pianificazione dei big e il calendario: per un giocatore che ha costruito la propria leggenda sulla capacità di arrivare “giusto” agli appuntamenti che contano, saltare un Masters 1000 non è più un’eccezione, ma una mossa sempre più integrata nella strategia annuale.

Un torneo che cambia gerarchie: opportunità e trappole in un tabellone improvvisamente aperto

Quando mancano i giocatori che di solito fanno da bussola all’intero evento, il tabellone smette di essere una strada con poche uscite e diventa una mappa piena di incroci. E qui sta il punto: Montréal non è “più facile” in senso assoluto, è più imprevedibile. L’assenza di Sinner e Djokovic modifica il comportamento di chi arriva da testa di serie alta: non c’è più la comfort zone del “se faccio il mio, poi ci pensa lui a eliminare quell’altro”. Ora bisogna prendersi responsabilità dirette, gestire l’ansia del favorito e leggere in anticipo le zone del tabellone in cui possono nascere incendi.

In cima alla lista dei candidati, l’attenzione si sposta su Alexander Zverev, ex campione del torneo e profilo “da cemento” con un’esperienza sufficiente per reggere una settimana lunga. Ma per Zverev (e per chiunque altro voglia mettere le mani su un 1000 estivo) la difficoltà non è solo tecnica: è emotiva. Vincere da favorito in un tabellone aperto significa convivere con la sensazione che “questa è la mia occasione”, e quel pensiero può irrigidire il braccio più di un grande avversario dall’altra parte della rete. Allo stesso modo, per il pubblico canadese l’assenza di due superstar può essere un freno sul piano mediatico, ma crea anche una narrativa diversa: il torneo diventa un laboratorio di leadership, con volti nuovi pronti a chiedere spazio in prima pagina.

Il gruppo degli inseguitori è ricco e affamato: Alex de Minaur porta ritmo, copertura del campo e una capacità di trasformare le partite in maratone dove conta la lucidità; Ben Shelton ha già dimostrato di poter fare la differenza in questo contesto e arriva con l’etichetta di chi sa accendere il torneo con servizio e aggressività; Daniil Medvedev (quando trova continuità sul cemento nordamericano) resta uno degli avversari più scomodi da affrontare, perché ti costringe a giocare un tennis “non comodo”, fatto di scelte pazienti e tolleranza allo scambio lungo; Taylor Fritz è uno dei volti chiave dello swing USA, capace di sfruttare condizioni rapide e di reggere partite ad alta intensità senza perdere ordine; Flavio Cobolli rappresenta la variabile che in queste settimane può diventare pericolosa: la fiducia cresce in fretta sul cemento quando arrivano un paio di vittorie “pulite”, e a quel punto il tabellone aperto diventa una porta che si spalanca.

Ma proprio qui si annida la trappola: un Masters 1000 estivo non perdona cali. Le condizioni possono cambiare molto da un giorno all’altro, il recupero tra i match è spesso più stretto di quanto sembri, e l’assenza dei due leader non elimina la concorrenza: la redistribuisce. Se prima il percorso era “salire fino alla vetta sapendo che in cima c’è qualcuno più forte”, ora è “salire senza sapere chi ti aspetta dietro la prossima curva”. E questo è il tipo di caos che produce sorprese, ma anche il tipo di caos che i giocatori più solidi sanno usare come carburante.

Gestione fisica e calendario

La rinuncia di Sinner viene letta, inevitabilmente, come un manifesto della nuova era: la programmazione conta quanto il talento. Il numero 1 arriva da una stagione che, nei numeri, parla di dominio: un rendimento altissimo e una quantità di partite già significativa. In questo contesto, saltare Montréal è un modo per togliere pressione al corpo e tenere il serbatoio pieno per gli obiettivi immediatamente successivi. Il tema non è “non mi interessa il Masters 1000”, perché in un circuito che vive di punti e status quei tornei sono ancora centrali; il tema è “non posso permettermi di arrivare scarico quando inizia la vera corsa sul cemento americano”. E chi conosce la logica del tennis moderno sa che tra agosto e settembre si decide una fetta enorme di stagione: ritmo, fiducia, classifica e, soprattutto, la condizione mentale con cui si entra a New York.

Djokovic segue da tempo un percorso simile, ma con motivazioni diverse: gestione dei carichi in un’età in cui la prevenzione è parte del lavoro quotidiano, scelta selettiva degli appuntamenti, attenzione alla freschezza per le settimane di Slam. In questo senso, il suo forfait non stupisce: conferma semmai una tendenza. Quello che cambia, invece, è la percezione collettiva. Il pubblico si abitua a vedere i top player saltare eventi importanti; gli organizzatori si ritrovano a dover difendere il valore del torneo anche senza i nomi più pesanti; i giocatori di seconda fascia capiscono che l’occasione non è più rara come un tempo, ma più frequente. È un equilibrio nuovo, che rende il circuito più aperto a livello di risultati ma più fragile sul piano della “certezza” di vedere i migliori ogni settimana.

Per lo swing nordamericano, il messaggio è doppio. Da una parte, chi resta e gioca Montréal può costruire una piattaforma perfetta: vittorie di qualità, punti pesanti, fiducia in crescita. Dall’altra, chi salta manda un segnale di prudenza e pianificazione: meglio rinunciare a un torneo che arrivare con un problema fisico o con energie dimezzate ai due appuntamenti successivi. In mezzo ci sono gli equilibri personali: c’è chi ha bisogno di partite per entrare in ritmo e chi, invece, teme l’accumulo di stress e preferisce lavorare in modo mirato.

Alla fine, però, il campo decide sempre: Montréal senza Sinner e Djokovic non è un torneo “minore”, è un torneo diverso. Più aperto, più nervoso, più pieno di partite in cui la pressione cambia volto. E per chi alza un 1000 in queste condizioni, il premio non è solo un trofeo: è una legittimazione. Perché quando manca il re sul tabellone, non basta presentarsi: bisogna dimostrare di saper governare il caos, giorno dopo giorno, fino all’ultimo punto.