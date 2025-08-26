Vuelta di Spagna 2025, colpo di Ben Turner a Voiron: vittoria di forza nella quarta tappa

La quarta tappa della Vuelta di Spagna 2025 incorona a sorpresa Ben Turner, protagonista di una volata caotica e spettacolare sul traguardo di Voiron. Il corridore britannico della INEOS Grenadiers, chiamato in extremis per sostituire l’ammalato Lucas Hamilton, ha saputo trasformare l’occasione in un successo prestigioso, battendo allo sprint i favoriti della Alpecin-Deceuninck.

Una volata caotica

La squadra belga ha controllato la corsa fino all’ultimo chilometro, preparando lo sprint per Jasper Philipsen. Ma al momento decisivo qualcosa si è inceppato e Turner, piazzatosi con grande lucidità, ha trovato lo spazio giusto per sorprendere tutti, anticipando Philipsen e Planckaert. Male ancora una volta Mads Pedersen (6°), rimasto imbottigliato nelle retrovie e incapace di liberare il proprio spunto.

Il migliore degli italiani è stato Nicolò Buratti (10°), che ha chiuso in top ten confermando la sua crescita. Più attardato Elia Viviani, che ha perso contatto nel finale.

Nuova maglia rossa

Il successo di Turner non cambia soltanto la dinamica della tappa, ma anche la classifica generale. Grazie alla miglior somma di piazzamenti, David Gaudu strappa infatti la maglia rossa a Jonas Vingegaard, nuovo inseguitore diretto.

Ordine d’arrivo

Ben Turner (INEOS Grenadiers) – 4h50’14’’ Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) – st Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) – st Ethan Vernon (Israel Premier Tech) – st Jenthe Biermans (Arkea-B&B) – st Mads Pedersen (Lidl-Trek) – st Fabio Christen (Q36.5) – st Orluis Aular (Movistar) – st Gonçalo Tavares Silva (Caja Rural) – st Nicolò Buratti (Bahrain-Victorious) – st

