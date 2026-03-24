Home | VAR “a chiamata” in Italia: perché la sperimentazione in Serie C sta diventando un caso nazionale

Nel calcio italiano sta prendendo forma un confronto destinato a lasciare il segno: da una parte la richiesta, sempre più insistente, di rendere le decisioni arbitrali più rapide e “spiegabili”; dall’altra il timore di trasformare le partite in una sequenza di stop, tensioni e micro-negoziazioni. Al centro del dibattito c’è il cosiddetto VAR “a chiamata”, che in Italia ha già un nome operativo preciso: Football Video Support (FVS). Non è un VAR tradizionale con una sala di controllo che monitora tutto in modo continuo, ma un supporto video attivabile su richiesta e in situazioni delimitate.

Il tema è tornato caldo perché, mentre l’attenzione del pubblico resta inchiodata agli episodi della domenica, le istituzioni stanno ragionando su come cambiare davvero il protocollo: tempi di revisione, ambiti d’intervento e responsabilità. La sensazione è che non si stia discutendo solo di tecnologia, ma di un nuovo equilibrio tra campo, panchine e direzione di gara. E la sperimentazione già avviata in Serie C sta diventando, di fatto, un laboratorio che può condizionare la prossima evoluzione dell’arbitraggio in Italia.

Che cos’è il Football video support e perché non è semplicemente “un altro VAR”

Per capire perché il tema divide così tanto, bisogna partire dal punto tecnico: il Football Video Support non replica l’architettura del VAR “classico”. Nel modello tradizionale, infatti, c’è un controllo video costante e una comunicazione strutturata che può portare l’arbitro a una revisione su episodi chiave. Nel caso dell’FVS, invece, il principio è diverso: non si guarda tutto, non si interviene sempre; si attiva il supporto solo quando si entra in un perimetro preciso e, soprattutto, quando scatta una richiesta da parte delle squadre (con regole e limiti) oppure quando l’arbitro decide di farvi ricorso. Questa differenza cambia la natura della partita, perché sposta una parte del “potere di attivazione” anche verso le panchine.

In concreto, l’FVS è pensato per coprire una manciata di situazioni ad alto impatto: episodi legati a gol, rigori, espulsioni dirette e scambi d’identità. L’idea di fondo è ridurre gli errori gravi senza introdurre un controllo permanente che richiede infrastrutture costose e personale dedicato come nelle grandi competizioni. Proprio per questo il sistema è stato considerato adatto a contesti in cui non è sempre possibile implementare il VAR nella sua forma più completa. In Italia, la sua applicazione in Serie C ha dato al dibattito un appiglio pratico: non si parla più solo di ipotesi, ma di un meccanismo già testato “in casa”.

Il tema, però, non è soltanto tecnologico. Il punto vero è come cambia la dinamica emotiva e strategica: quando una squadra può “sfidare” una decisione, la protesta rischia di diventare più organizzata, più frequente, più tattica. E allo stesso tempo, se la sfida è regolata bene, può ridurre quella sensazione di impotenza che spesso alimenta polemiche infinite. Per questo le regole di utilizzo (quante chiamate, quando, con quali vincoli temporali, con quale gestione della comunicazione) diventano più importanti dell’etichetta “VAR a chiamata”.

È anche il motivo per cui la discussione in Italia si lega a un tema parallelo: la velocità delle revisioni. L’esperienza recente ha mostrato che non basta “avere” lo strumento: bisogna governarlo, altrimenti il tempo di controllo diventa esso stesso una fonte di frustrazione. E qui entra in gioco un secondo filone, altrettanto centrale, che riguarda proprio l’idea di fissare un limite temporale alle review per non snaturare il ritmo della gara.

La spinta al cambiamento tra tempi di revisione, confronto con gli arbitri e rischio di effetto boomerang

Negli ultimi mesi, nel calcio italiano si è consolidata una percezione: il protocollo attuale viene vissuto come “insufficiente” non perché manchi la tecnologia, ma perché mancano uniformità e prevedibilità. Non è solo una questione di errori: è la variabilità delle interpretazioni, la differenza di metro tra partite e la durata delle revisioni a generare la parte più tossica della discussione pubblica. Da qui nasce l’idea di intervenire su due piani: ampliare (o rimodulare) i casi in cui si può intervenire e, soprattutto, rendere più controllabile il fattore tempo.

In questo quadro, è prevista una riunione fissata per 23 marzo 2026 tra società e arbitri, con la presenza anche degli allenatori, proprio per affrontare il tema VAR e protocollo in modo strutturato. È un passaggio delicato perché segna il tentativo di trasformare la polemica in governance: non più dichiarazioni sparse, ma un confronto su regole operative. E il fatto che il tema sia messo in agenda in modo così esplicito dice molto sulla pressione accumulata nel sistema.

Il nodo, però, è capire che cosa si vuole ottenere: più giustizia “episodica” o più qualità complessiva della partita. Perché ogni soluzione ha un costo. Se si introduce un meccanismo di challenge, si ottiene potenzialmente un correttivo su errori evidenti, ma si apre la porta a nuove zone grigie: richieste strumentali per spezzare il ritmo, gestione delle proteste quando una chiamata viene negata, e soprattutto la necessità di standardizzare i criteri per non creare una nuova forma di disparità (chi sa usare meglio la challenge, o chi ha staff più preparati, potrebbe ricavarne vantaggio).

Un altro rischio concreto è l’effetto boomerang sul clima: la possibilità di “chiamare” il video supporto può aumentare l’aspettativa di controllo totale. Se il pubblico si abitua all’idea che ogni episodio importante possa essere rivisto su richiesta, ogni scelta non revisionata diventa automaticamente sospetta. In altre parole: più strumenti non significano automaticamente meno polemiche, se non viene chiarito in modo netto il perimetro di ciò che è rivedibile e ciò che non lo è.

Su questo punto pesa anche il dibattito internazionale, perché le modifiche legate al flusso di gioco e al comportamento dei calciatori sono entrate nell’agenda delle istituzioni che governano le regole. L’indirizzo generale, per le competizioni che guardano al Mondiale 2026, è quello di intervenire per proteggere il tempo effettivo e migliorare la gestione dei momenti “caldi” attorno alle decisioni arbitrali. La tecnologia, quindi, non è più solo una stampella: diventa parte di un progetto più grande di controllo del ritmo e della disciplina in campo.

In definitiva, l’Italia si trova davanti a un bivio pratico: continuare a chiedere al VAR tradizionale di risolvere tutto (accettandone tempi e limiti) oppure introdurre una forma di supporto attivabile anche dalle squadre, assumendosi però l’onere di scrivere regole chiare, rapide e sostenibili. La sfida non è “mettere più video”, ma costruire un sistema che regga alla pressione della Serie A: stadi, panchine, telecamere, social, e un’attenzione costante che trasforma ogni episodio in un caso. Ed è proprio per questo che ciò che oggi sembra una sperimentazione di categoria può diventare, domani, la chiave per riscrivere il modo in cui il calcio italiano decide le sue partite.