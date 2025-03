Udinese vs Hellas Verona: scopri le statistiche e i pronostici

Udinese e Hellas Verona si affrontano in una sfida cruciale alla Dacia Arena di Udine per la ventinovesima giornata della Serie A. Mentre i padroni di casa hanno praticamente già raggiunto l’obiettivo della salvezza, gli ospiti cercano punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita di andata si era conclusa con un pareggio a reti inviolate al Bentegodi. Questa volta, entrambe le squadre hanno motivazioni forti per ottenere un risultato positivo.

Statistiche e Previsioni: Udinese vs Verona

Il match tra Udinese e Hellas Verona vede due squadre con obiettivi diversi, ma importanti. L’Udinese, con 40 punti in classifica, ha praticamente assicurato la sua permanenza in Serie A, distaccandosi di 18 punti dalla zona retrocessione. L’ultima partita contro la Lazio ha visto i friulani ottenere un pareggio per 1-1.

Al contrario, l’Hellas Verona è in lotta per la salvezza, attualmente al quindicesimo posto con 26 punti, a soli quattro punti dal quartultimo posto. Gli scaligeri, guidati da Paolo Zanetti, puntano a invertire il trend negativo dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Bologna.

Le probabili formazioni vedono l’Udinese schierarsi con un 4-4-2, dove Thauvin e Lucca formeranno la coppia d’attacco, mentre l’Hellas Verona dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1, con Tengstedt come punta centrale supportato da Suslov e Sarr.

In termini di pronostico, molti esperti vedono l’Hellas Verona come favorita per ottenere un risultato positivo, grazie alla necessità impellente di punti. Le quote più interessanti sono il segno X2 a 1,98 su Lottomatica e Under 2.5 a 1,72 su GoldBet.

La sfida tra Udinese e Hellas Verona potrebbe avere un impatto significativo sulla lotta per la salvezza. Sebbene i friulani abbiano già raggiunto una posizione di sicurezza, il Verona ha tutto da guadagnare cercando di allontanarsi dalla zona retrocessione. Le quote delle scommesse suggeriscono un match serrato, con una leggera preferenza per il Verona grazie alla sua maggiore motivazione.