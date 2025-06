Importanti novità sul fronte societario dell’Udinese Calcio, protagonista di un possibile cambio storico al vertice. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club friulano è vicino alla cessione da parte della famiglia Pozzo alla Guggenheim Partners, società americana attiva nella gestione patrimoniale, con asset per un valore complessivo di 349 miliardi di dollari in tutto il mondo.

🚨🇺🇸 EXCL – One of the world’s largest investment funds is on the verge of acquiring Udinese Calcio!



💰 After reaching a €184.7M agreement with the Pozzo family, U.S.-based Guggenheim Partners has decided to launch a football investment group, with the Serie A club as its… pic.twitter.com/IS7zckJ0zX