Tunisia-Malawi: pronostico e statistiche del match

Nella corsa alle qualificazioni mondiali, la Tunisia si appresta a sfidare il Malawi in un incontro che potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti del Gruppo H. Le “Aquile di Cartagine” cercano di mantenere la loro imbattibilità, mentre i “Flames” lottano per rimanere in gara. Questo scontro, che si terrà allo Stade Olympique Hammadi Agrebi di Radès, potrebbe avvicinare ulteriormente la Tunisia alla qualificazione mondiale, sottolineando il loro dominio nel girone.

Analisi e Statistiche delle Aquile di Cartagine

Le statistiche sono nettamente a favore della Tunisia, che si presenta a questa sfida con un impressionante record di imbattibilità nelle qualificazioni mondiali. Dopo cinque giornate, i tunisini vantano 4 vittorie e 1 pareggio, con un bilancio difensivo eccezionale: nessun gol subito nelle ultime 7 partite.

Ranking FIFA : Tunisia 52, Malawi 131

: Tunisia 52, Malawi 131 Probabilità di vittoria : Tunisia 70%, Pareggio 20%, Malawi 10%

: Tunisia 70%, Pareggio 20%, Malawi 10% Risultato più probabile : 1-0 per la Tunisia

: 1-0 per la Tunisia Ultime 10 partite: Tunisia – 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; Malawi – 3 vittorie, 1 pareggio, 6 sconfitte

Nonostante l’assenza dell’attaccante chiave Youssef Msakni, la Tunisia ha dimostrato una coesione di squadra invidiabile, trascinata dal talento emergente di Hazem Mestouri e dalla leadership del tecnico Sami Trabelsi.

Nell’altro angolo del campo, il Malawi si aggrappa alle residue speranze di qualificazione. Tuttavia, le due sconfitte consecutive contro la Tunisia e la Namibia hanno complicato il loro cammino. La squadra di Kalisto Pasuwa non potrà contare sul contributo di Chifundo Mphasi, un’assenza che potrebbe pesare sull’efficacia offensiva dei Flames.

La Tunisia parte favorita, con una capacità difensiva che potrebbe ancora una volta risultare determinante. Inoltre, la storia recente sorride ai padroni di casa, che non hanno mai perso contro il Malawi nei confronti diretti più recenti.

Nonostante le difficoltà, il Malawi cercherà di sorprendere con un inizio aggressivo, sperando di ribaltare le sorti di una partita che appare già segnata.

In sintesi, il match si profila a favore della Tunisia, che ha tutte le carte in regola per consolidare la sua leadership nel girone e avvicinarsi ulteriormente alla fase finale del Mondiale 2026. Le quote scommesse riflettono questa previsione, con la vittoria tunisina considerata l’opzione più probabile.

