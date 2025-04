Trieste vs Napoli Basket: pronostico e statistiche

Pallacanestro Trieste è pronta ad ospitare il Napoli Basket in un match cruciale per entrambe le squadre. Mentre Trieste cerca di consolidare la sua posizione playoff, Napoli mira a confermare il suo buon momento di forma per allontanarsi dalla zona retrocessione. Questo scontro promette scintille, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per ottenere i due punti in palio.

Trieste in forma, ma attenzione a Napoli

Il match tra Pallacanestro Trieste e Napoli Basket si preannuncia entusiasmante. Trieste, forte di una recente serie di vittorie, è determinata a mantenere il suo slancio positivo. La squadra giuliana, guidata da coach Christian, ha dimostrato un’ottima capacità di tiro, posizionandosi quinta nella classifica per percentuale di tiri da tre punti. Tuttavia, l’eccessivo numero di palle perse rimane un punto debole da migliorare.

Per quanto riguarda il Napoli Basket, la squadra è reduce da tre vittorie consecutive, un risultato che ha permesso loro di risalire la classifica e avvicinarsi alla salvezza. La formazione di coach Valli è conosciuta per la sua difesa in transizione e per la capacità di segnare rapidamente nei primi secondi dell’azione. Il duello tra le guardie statunitensi Valentine e Green sarà uno degli elementi chiave da tenere d’occhio.

Non mancano le difficoltà per entrambe le squadre. Trieste dovrà fare a meno di Colbey Ross, ancora infortunato, mentre il Napoli Basket dovrà affrontare l’assenza di Woldetensae. La partita, che si terrà domenica 6 aprile alle ore 17:00 su DAZN, vedrà un confronto diretto tra due formazioni che non vogliono cedere il passo. Con cinque precedenti a favore di Trieste, la squadra di casa parte favorita, ma Napoli cercherà di sovvertire i pronostici.

In sintesi, il confronto tra Pallacanestro Trieste e Napoli Basket è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket. Trieste cerca di consolidare la sua posizione in zona playoff, mentre Napoli punta a confermare il suo stato di forma. Le quote vedono Trieste favorita, ma la determinazione di Napoli potrebbe riservare sorprese.

Non perdere le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!