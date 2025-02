Trentino Itas e Chaumont: statistiche e pronostici della CEV Cup

Trentino Itas si prepara ad affrontare il ritorno dei Quarti di Finale di CEV Cup contro lo Chaumont VB 52, in una gara che rappresenta una tappa cruciale per il percorso europeo della squadra. La formazione dolomitica, dopo aver già trionfato nel match di andata, avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche della ilT Quotidiano Arena. Con un approccio deciso e strategico, la squadra cercherà di capitalizzare il vantaggio acquisito per approdare in Semifinale.

Trentino Itas, statistiche e pronostici del match

Il match del 26 febbraio 2025 rappresenta la quarta sfida tra Trentino Itas e Chaumont VB 52, con gli italiani in vantaggio per 2-1 nei precedenti. L’ultima vittoria di Trento in trasferta, conclusasi con un 3-1, ha consolidato la loro posizione di favoriti in questa fase. Gli esperti di scommesse indicano che la squadra italiana, forte della prestazione precedente, può chiudere la partita aggiudicandosi due set, evitando così il temuto Golden Set, e guadagnare un posto in Semifinale.

La gara sarà un’occasione speciale per Silvano Prandi, allenatore dello Chaumont ed ex tecnico di Trento. Dopo aver guidato i dolomitici in passato, Prandi cercherà di ribaltare il risultato dell’andata, ma avrà bisogno di un’impresa per avere la meglio su una squadra così solida. Le quote attuali riflettono la supremazia dei padroni di casa, con Trentino Itas quotata 1.50 per la vittoria, mentre lo Chaumont è a quota 3.20, rendendo evidente la sfida che attende i francesi.

In caso di vittoria, Trentino Itas affronterà in Semifinale la vincente tra Ziraat Bank Ankara e ACH Volley Ljubljana. Un’eventuale qualificazione segnerebbe un passo significativo per la squadra nel panorama della pallavolo europea, consolidando ulteriormente la sua reputazione.

Con la tensione che si respira alla vigilia, Trento si prepara a un altro scontro cruciale. La consapevolezza di giocare in casa, unita alla fiducia accumulata, potrebbe rivelarsi determinante. I tifosi attendono con trepidazione l’evolversi di una stagione che promette grandi soddisfazioni.

In sintesi, il match di ritorno tra Trentino Itas e Chaumont VB 52 si preannuncia emozionante, con gli italiani determinati a sfruttare il vantaggio casalingo e le quote a loro favore. Una vittoria assicurerebbe loro un posto in Semifinale, avvicinandoli a un traguardo ambizioso.

Trentino Itas è pronta a stupire ancora una volta. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!