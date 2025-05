Tottenham-Manchester United: pronostico e statistiche per la finale

La finale di Europa League 2024/2025 si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione calcistica europea. Il 21 maggio, al San Mamès di Bilbao, si affronteranno due squadre inglesi, il Tottenham e il Manchester United, pronte a riscattare una stagione complessa e a contendersi un trofeo che potrebbe ridare prestigio al loro cammino. L’attenzione degli appassionati sarà rivolta non solo al campo, ma anche alle statistiche e alle previsioni che accompagnano questo storico incontro.

Le statistiche stagionali: Tottenham cerca il primo trofeo europeo

Analizzando i dati che precedono la finale, emergono alcuni elementi chiave:

Le due squadre si sono già affrontate tre volte in questa stagione, con il Tottenham sempre vincente sugli avversari.

sempre vincente sugli avversari. Il Manchester United non vince contro gli Spurs da sei partite consecutive, una serie negativa che potrebbe influire psicologicamente sulla finale.

non vince contro gli da sei partite consecutive, una serie negativa che potrebbe influire psicologicamente sulla finale. Per gli Spurs questa è l’occasione per conquistare il primo trofeo europeo della loro storia.

questa è l’occasione per conquistare il primo trofeo europeo della loro storia. I Red Devils vanno a caccia della seconda Europa League dopo il trionfo del 2017.

vanno a caccia della seconda dopo il trionfo del 2017. L’unico precedente europeo fra le due squadre risale alla Coppa delle Coppe 1963/64, con successo dello United.

Le statistiche suggeriscono una sfida molto equilibrata e aperta a qualsiasi esito, con entrambe le formazioni motivate da obiettivi storici.

La finale del 21 maggio rappresenta una vera e propria rivincita per entrambe le squadre. Il Tottenham, dopo una stagione di alti e bassi in campionato, ha trovato la forza di imporsi nei precedenti scontri diretti e arriva a questo appuntamento con il morale alto. Gli uomini allenati da Postecoglou dispongono di una formazione solida, schierata con il 4-3-3, e possono contare su giocatori come Richarlison e Bentancur per far male all’avversario.

Dall’altra parte, il Manchester United di Amorim si presenta con una rosa esperta e abituata alle grandi sfide europee, nonostante una stagione difficile in Premier League. Il modulo 3-4-2-1 valorizza la solidità difensiva e le ripartenze, con Fernandes e Mount a supporto del giovane Hojlund.

I bookmakers, considerando la maggiore esperienza internazionale dei Red Devils, li indicano come lievi favoriti con una quota di 2.50. Il Tottenham segue a 2.80, mentre il pareggio nei tempi regolamentari si attesta a 3.40. Il pronostico prevalente suggerisce una partita ricca di gol (Over 2.5 e Goal), con una previsione di 1-2 per il Manchester United. Tuttavia, la finale potrebbe riservare sorprese e prolungarsi oltre i 90 minuti regolamentari.

In sintesi, si tratta di una sfida che mette in palio non solo il trofeo, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo fondamentale per entrambe.

La finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United promette spettacolo ed equilibrio. Le quote riflettono l’incertezza dell’esito, con i Red Devils leggermente favoriti ma gli Spurs forti dei precedenti stagionali. Chi avrà la meglio a Bilbao?

Segui i nostri approfondimenti per non perdere aggiornamenti, analisi e tutte le statistiche sulle finali europee più attese!