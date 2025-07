Toronto senza Draper: pronostico e statistiche tra incertezze

L’assenza di Jack Draper dal circuito tennistico internazionale rappresenta un tema caldo in questi giorni, soprattutto alla luce delle aspettative riposte nel giovane talento britannico dopo la delusione subita a Wimbledon. La decisione di prendersi una pausa più lunga del previsto, dovuta a un infortunio al braccio sinistro, ha acceso i riflettori sulle condizioni fisiche dell’ex campione di Indian Wells e sulle conseguenze che questa scelta potrebbe avere in vista dei prossimi importanti appuntamenti del calendario ATP.

Un Masters 1000 di Toronto dalle premesse incerte: statistiche e forfait

La notizia del forfait di Draper al Masters 1000 di Toronto si inserisce in un contesto già segnato da numerose defezioni eccellenti. Dopo la rinuncia di giocatori come Sinner, Djokovic e, molto probabilmente, Alcaraz, l’edizione 2024 della Rogers Cup presenta uno scenario particolarmente aperto e difficile da pronosticare. Ecco alcuni dati salienti legati all’evento:

Saranno assenti almeno quattro dei primi venti tennisti del ranking ATP.

Il torneo si disputa sul cemento, superficie che premia potenza e resistenza fisica.

Negli ultimi cinque anni, mai come quest’anno il tabellone appare privo di un chiaro favorito.

La situazione potrebbe favorire l’emergere di outsider e rendere la corsa al titolo molto più equilibrata, aumentando l’incertezza sui possibili sviluppi del torneo.

La scelta di Draper di non affrettare il rientro, seppur difficile per lui e i suoi sostenitori, appare dunque ponderata. Il tennista britannico, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al braccio, ha preferito rinunciare a un’opportunità preziosa come il Masters 1000 di Toronto, dove la concorrenza ridotta avrebbe potuto agevolarlo nella corsa verso un altro titolo importante. Tuttavia, la priorità resta quella di tornare in campo al meglio della condizione per affrontare appuntamenti ancora più prestigiosi, come gli US Open di fine agosto.

L’obiettivo dichiarato di Draper è il recupero completo in vista degli US Open .

è il recupero completo in vista degli . Il possibile rientro potrebbe avvenire già a Cincinnati , altro torneo chiave della stagione sul cemento.

, altro torneo chiave della stagione sul cemento. Il forfait di Draper contribuisce a rendere le quote delle scommesse sul vincente di Toronto particolarmente equilibrate e soggette a variazioni repentine.

In definitiva, la decisione di Jack Draper di fermarsi ancora, pur rappresentando una delusione per molti tifosi e appassionati di tennis, è strategica in un contesto di grande incertezza come quello attuale. La sua assenza, insieme a quella di altri grandi nomi, apre scenari inediti per il Masters 1000 di Toronto, rendendo il torneo difficile da prevedere anche per gli scommettitori più esperti. Le quote attuali riflettono questa incertezza, con nessun favorito netto e molte possibili sorprese in arrivo. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!