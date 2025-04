Torneo delle Regioni: pronostici e statistiche Lombardia-Campania

Lombardia e Campania si preparano a scendere in campo per i quarti di finale del Torneo delle Regioni. Questa manifestazione rappresenta un’importante vetrina per le selezioni giovanili regionali, che competono per dimostrare il loro valore a livello nazionale. L’evento, in corso di svolgimento in Sicilia, ha già regalato emozioni e colpi di scena, e ora l’attenzione si concentra sulle fasi finali.

Statistiche e risultati della Lombardia nel torneo

La squadra Under 17 della Lombardia ha dimostrato solidità e determinazione fin dalle fasi iniziali del torneo. Ecco alcuni dei risultati che hanno caratterizzato il loro percorso:

Vittoria decisiva contro l’ Emilia-Romagna con un punteggio di 3-1.

con un punteggio di 3-1. Pareggio combattuto contro il Piemonte , conclusosi con un 2-2 emozionante.

, conclusosi con un 2-2 emozionante. Superamento del girone preliminare con un margine di cinque punti sulla seconda classificata.

Queste prestazioni hanno permesso alla Lombardia di accedere ai quarti di finale con una fiducia consolidata e un morale elevato.

Nel frattempo, il team Under 19 della Campania ha avuto un percorso altrettanto entusiasmante. Dopo una vittoria al cardiopalma contro la Toscana, risolta nei minuti finali con un 4-3, la squadra si è guadagnata il passaggio ai quarti grazie a un gioco offensivo e dinamico.

Il prossimo confronto tra Lombardia e Campania promette di essere una battaglia avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere le semifinali del torneo.

Con il torneo che si avvicina alla sua conclusione, le quote sulle scommesse riflettono l’equilibrio tra le forze in campo. Attualmente, le previsioni vedono un leggero vantaggio per la Lombardia, grazie alla loro difesa solida e al vantaggio psicologico guadagnato nei turni precedenti.

In sintesi, il Torneo delle Regioni continua a offrire spettacolo e intensità, con giovani talenti pronti a mettersi in mostra. Le sfide che ci attendono promettono emozioni e rivalità accese, mentre le squadre si apprestano a scrivere nuove pagine di storia sportiva.

Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!