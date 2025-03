Home | Ternana vs San Marino: analisi e pronostico in evidenza

Il mondo del calcio femminile italiano è in fermento, con le squadre impegnate a lottare per la vetta della classifica. Un incontro che si preannuncia particolarmente interessante è quello tra la Ternana Women e la San Marino Academy. Questo match non solo rappresenta un’importante tappa del campionato, ma è anche carico di significati storici e personali per le giocatrici in campo.

Statistiche e Storia del Confronto

La Ternana Women, attualmente capolista con ben 60 punti, si prepara ad affrontare la San Marino Academy, che occupa il terzultimo posto in classifica con 20 punti. Nella partita di andata, le rossoverdi avevano inizialmente preso un doppio vantaggio, che fu poi annullato dalla squadra avversaria. Tuttavia, grazie a un gol decisivo di Claudia Ciccotti nel finale, la Ternana riuscì a portare a casa una vittoria cruciale.

Il match di ritorno si svolgerà allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni e promette di essere altrettanto avvincente. La storia ricorda anche un’importante performance della bomber Pirone a San Marino durante la stagione 23/24, quando una sua doppietta le valse il titolo di capocannoniere della Serie B.

Oltre alle sfide sul campo, la Ternana Women sta lasciando il segno anche a livello internazionale. Maria Grazia Petrara e Marika Massimino rappresenteranno l’Italia Under 23 nella “Settimana delle amichevoli” in Spagna, mentre Michela Ionadi è stata convocata dalla nazionale femminile U19 di Malta per il Campionato Europeo.

Nonostante il divario in classifica, la partita di domenica 30 marzo, alle ore 15:00, ha tutte le carte in regola per offrire emozioni e sorprese. I tifosi stanno già fremendo all’idea di sostenere la loro squadra allo Stadio Moreno Gubbiotti.

In sintesi, il confronto tra Ternana Women e San Marino Academy è un’opportunità per le rossoverdi di consolidare la loro posizione di leader e per le avversarie di risalire in classifica. La tensione è alta, ma la determinazione delle giocatrici farà la differenza.

