Ternana-Perugia: pronostico per il Derby del 23 marzo

Il Derby dell’Umbria è un evento che va ben oltre il semplice incontro calcistico, trasformandosi in una vera e propria celebrazione della rivalità storica tra le squadre di Ternana e Perugia. Questo avvincente confronto, prossimamente in scena allo stadio “Libero Liberati“, è un appuntamento atteso con trepidazione da tifosi e appassionati di calcio, pronti a sostenere le loro squadre con passione e orgoglio.

Statistiche e precedenti: predominio della Ternana

Il prossimo incontro tra Ternana e Perugia rappresenta la 48ª edizione del Derby dell’Umbria ospitato al “Libero Liberati“. Storicamente, il bilancio delle sfide è decisamente favorevole ai rossoverdi. Ecco alcuni dati significativi:

21 vittorie della Ternana

vittorie della Ternana 18 pareggi

pareggi 8 vittorie del Perugia

In particolare, il record della Ternana si rafforza ulteriormente nelle sfide di serie C, con ben 12 vittorie su 21 incontri. L’ultimo successo del Perugia in serie C risale alla stagione 2008-2009, quando vinse 0-1 grazie a un gol di Aniello Cutolo. Nel recente passato, le due squadre si sono contese la Supercoppa di serie C, vinta dalla Ternana grazie alla rete decisiva di Aniello Salzano.

Il Derby dell’Umbria è da sempre un momento di grande intensità agonistica, capace di emozionare i tifosi di entrambi gli schieramenti. La Ternana, forte di un bilancio casalingo favorevole, si prepara ad affrontare il Perugia con l’obiettivo di confermare il suo dominio nella competizione. Tuttavia, il Grifo, desideroso di riscattarsi, potrebbe riservare sorprese ai padroni di casa, rendendo il match ancora più avvincente.

Le quote attuali riflettono l’incertezza dell’incontro, con la Ternana leggermente favorita, ma con il Perugia pronto a cogliere ogni occasione per ribaltare il pronostico. Gli scommettitori sono invitati a considerare attentamente le statistiche e i precedenti prima di effettuare le loro puntate.

