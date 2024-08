Szczesny via dalla Juventus dopo 7 anni: l’esperto portiere polacco ha risolto consensualmente il suo contratto con i bianconeri. Le voci circolavano da diverse settimane e oggi la società bianconera ha confermato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il portiere polacco. Questa decisione avrà un impatto negativo sull’esercizio 2023/24 di 1,6 milioni di euro.

Szczesny ha vestito la maglia della Juventus per sette stagioni, arrivando nel luglio 2017 dal suo trasferimento dall’Arsenal, dopo due stagioni in prestito alla Roma. Durante il suo tempo con la Juventus, Szczesny ha accumulato 252 presenze in partite ufficiali, di cui 200 in Serie A. Questo gli ha permesso di diventare il settimo calciatore straniero a raggiungere le 200 apparizioni con il club bianconero dal 1994/95 in poi. Ha registrato 100 clean sheets (103 contando anche le partite in cui non ha giocato per intero), ha parato 9 rigori tra Serie A e Champions League, e ha mantenuto una percentuale di parate del 73%, che lo colloca al primo posto in Serie A dal suo arrivo a Torino.

Grazie di tutto, Tek! 🙏🏻🧤 — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2024

In bianconero Szczesny ha vinto 8 trofei: 3 campionati italiani, 3 coppe Italia e 2 supercoppe italiane. Il suo contributo ha conquistato i tifosi juventini in tutto il mondo e siamo sicuri che tutti ricorderanno sempre con affetto l’uomo e il professionista che ha rappresentato con orgoglio i colori bianconeri.

Il futuro? Si è parlato di un interesse del Monza, che proprio alla Juventus ha ceduto De Gregorio, il suo portiere titolare, in questa sessione di mercato e di alcuni club della Saudi League, ma non è esclusa la possibilità che Szczesny si ritiri dal calcio giocato.