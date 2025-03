SuperLega: Piacenza in semifinale o Verona sorprende?

Il week-end si prospetta decisivo per i Quarti di Finale dei Play Off SuperLega Credem Banca 2025, con il Pala AGSM Aim che ospiterà la sfida cruciale tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Con la serie già sul 2-0 a favore degli emiliani, gli scaligeri sono chiamati a compiere un’impresa per prolungare la serie e scongiurare l’eliminazione.

Gas Sales Piacenza: statistiche e ambizioni

La squadra di Ljubomir Travica, con una stagione rinvigorita, è a un passo dalla semifinale. Con 13 vittorie nei 20 confronti precedenti contro Verona, Piacenza ha dimostrato una forza dominante. La prestazione in Gara 2, supportata da un’efficace difesa e da un attacco incisivo, ha confermato la solidità degli emiliani.

La sfida di sabato sera è cruciale per la Rana Verona, che sotto la guida di Dario Simoni, deve sfruttare il vantaggio casalingo per riaprire la serie. Nonostante una stagione altalenante, gli scaligeri sono determinati a mostrare il loro valore sul campo.

Il match vedrà l’esperienza di giocatori come Uros Kovacevic e Robertlandy Simon contro la grinta di Noumory Keita, che in Gara 2 ha guidato l’attacco di Verona con 18 punti. I precedenti suggeriscono un successo di Piacenza, ma i playoff sono noti per le sorprese.

Con una vittoria, Piacenza garantirebbe la sua partecipazione alle coppe europee del prossimo anno, mentre Verona sogna di prolungare la serie per riportare la sfida al PalabancaSport di Piacenza.

In conclusione, la sfida tra Verona e Piacenza rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre. Le quote dei bookmaker favoriscono Piacenza, ma la determinazione di Verona potrebbe rendere la partita avvincente. Non perdere l’opportunità di seguire questo match cruciale su Rai Sport e scopri con noi gli sviluppi dei Play Off SuperLega Credem Banca. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!