Italia, inizia il percorso di Spalletti verso i Mondiali: i convocati, diverse novità

Italia, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti si prepara ad affrontare le prime sfide del Gruppo I per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Le partite contro Norvegia e Moldova, che si svolgeranno rispettivamente a Oslo e Reggio Emilia, segnano l’inizio del cammino verso il torneo che si terrà in Nord America. Il girone comprende anche Estonia e Israele.

Terminata la stagione di Serie A, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prime gare di qualificazione della Nazionale ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia a Oslo e contro la Moldova a Reggio Emilia. Nell'elenco dei 27 scelti dal ct azzurro la… pic.twitter.com/AEkqxJjaZe — Iltorosiamonoi.com (@ILTOROSIAMONOI) May 26, 2025

La squadra italiana torna a disputare gare ufficiali con una rosa che mantiene alcune caratteristiche distintive, ma che introduce anche importanti novità. Tra queste, spiccano l’ingresso di un debuttante e il ritorno di un giocatore atteso da tempo.

La novità principale è la convocazione del giovane Diego Coppola del Verona, già impiegato nel giro della Nazionale Under 21. Accanto a lui, tornano in Nazionale Davide Zappacosta (che non indossa la maglia azzurra dl 2021), Riccardo Orsolini e, soprattutto, Francesco Acerbi.

Per Acerbi, difensore dell’Inter, si tratta di una sorta di “secondo debutto” all’età di 37 anni. Nonostante un infortunio lo abbia tenuto fuori a lungo nella prima parte della stagione, il difensore interista in passato si è messo in luce per la capacità di neutralizzare Haaland, l’attaccante norvegese che rappresenta uno spauracchio per tutti.

Acerbi ha annullato Haaland in due occasioni, di cui una è stata la finale di Champions contro il City. Questo rende la sua presenza particolarmente strategica per Spalletti, che chiederà all’esperto centrale nerazzurro di occuparsi del fortissimo avversario anche in Nazionale. (continua dopo la foto)

Insieme ad Acerbi, altri cinque giocatori dell’Inter e uno del PSG, impegnati nella finale di Champions League, si uniranno al gruppo in un secondo momento. Tra questi, nomi di spicco come Donnarumma, Barella e Bastoni.

Elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso, Diego Coppola, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Federico Gatti, Destiny Udogie, Davide Zappacosta

Centrocampisti: Nicolò Barella, Cesare Casadei, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Samuele Ricci, Nicolò Rovella, Sandro Tonali

Attaccanti: Moise Kean, Lorenzo Lucca, Daniel Maldini, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui

Gli Azzurri inizieranno il ritiro a Coverciano da sabato 31 maggio con un primo gruppo di 21 calciatori. Gli altri si uniranno lunedì 2 giugno. L’obiettivo è partire con il piede giusto, ritrovando entusiasmo, solidità e ambizione. Spalletti ha fatto le sue scelte, ora tocca al campo dimostrare il valore dell’Italia, che non può permettersi errori.

