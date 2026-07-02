Nel tennis sull’erba, spesso, non vince chi gioca di più: vince chi sbaglia di meno nei momenti in cui la partita decide di cambiare direzione. Lorenzo Sonego lo sa e, nel secondo turno di Wimbledon 2026, lo dimostra con una vittoria che è insieme tecnica e mentale: successo in due tie-break, 7-6 7-6, contro Gabriel Diallo. È un risultato che non fa rumore come un upset clamoroso, ma che dice tanto sulla capacità dell’azzurro di gestire un match “di dettagli”, dove ogni turno di servizio può diventare un bivio e dove l’inerzia si sposta a colpi di centimetri. Il tabellone non regala nulla, l’erba amplifica le differenze, e l’uscita dal campo con il pass per il terzo turno vale come un messaggio: Sonego non è venuto a Londra per essere una comparsa.

@skysport Lorenzo Sonego vince una partita da quasi quattro ore e mezza e approda al terzo turno a Wimbledon! 🇮🇹 #SkySport #SkyTennis #Sonego #Wimbledon ♬ suono originale – Sky Sport

Una partita di nervi, più che di scambi: perché due tie-break raccontano la vera trama

Il punteggio spiega già molto: 7-6 7-6. Due set senza rotture “decisive” e con la sensazione, costante, che il match potesse scivolare via da una parte o dall’altra con una sola scelta sbagliata. L’erba, in questi casi, non è solo una superficie: è un acceleratore di pressioni. Il servizio pesa di più, la risposta deve essere chirurgica, e ogni game in risposta diventa un esercizio di pazienza: restare lì, non concedere punti facili, non innervosirsi se l’avversario piazza due prime e chiude in un minuto.

Sonego affronta un avversario fisicamente importante come Diallo, uno di quei giocatori che sull’erba possono trasformare la partita in una sequenza di “colpi iniziali”: servizio, primo diritto, e via. Contro profili così, la partita non si vince necessariamente cercando di dominare; spesso la si vince evitando di farsi trascinare fuori dal proprio ritmo emotivo. Il primo set arriva al tie-break dopo una fase in cui i game scorrono veloci, con poche finestre vere per aggredire in risposta. Qui l’azzurro mostra la qualità che sull’erba fa la differenza: lucidità nella scelta dei colpi e coraggio controllato, quello che ti porta a prendere un rischio sensato invece di limitarti a sperare nell’errore altrui.

Il secondo set replica il copione: parziale tirato, equilibrio, e di nuovo tie-break. Ed è proprio qui che una partita può diventare un boomerang, perché dopo un tie-break vinto la tentazione è abbassare la soglia di attenzione, pensare che “prima o poi” l’altro mollerà. Ma sull’erba, con un avversario che serve bene, non succede quasi mai per inerzia: devi continuare a guadagnarti ogni punto. Sonego lo fa, e chiude anche il secondo tie-break, portando a casa un match che vale soprattutto per ciò che non si vede nelle statistiche: gestione della tensione, lettura del momento, capacità di rimanere aggressivo senza andare fuori giri. Il risultato finale certifica che l’azzurro ha saputo essere più solido nei passaggi chiave: Diallo-Sonego 6-7 6-7.

@skysport Lorenzo Sonego si procura due set point con il punto più bello del set, poi lo chiude subito dopo: 7-6 a Diallo dopo 50 minuti di lotta 💪 Guard il match LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW! #SkySport #SkyTennis #Sonego #Wimbledon ♬ suono originale – Sky Sport

Il “metodo Sonego” sull’erba: servizio, risposta e scelte semplici per reggere l’urto

Quando un incontro finisce con due tie-break, la tentazione è ridurlo a una lotteria. Ma è una lettura pigra, soprattutto a Wimbledon. I tie-break, qui, sono il luogo dove emergono con più chiarezza i principi di gioco: come servi sotto pressione, che tipo di risposta scegli quando basta un passo per perdere il campo, quanto sei disposto a giocare “semplice” invece di inseguire il punto spettacolare. Nel successo di Sonego contro Diallo, la partita racconta proprio questo: una gestione pragmatica, con l’obiettivo di non concedere regali e di portare la sfida nel territorio dove l’esperienza diventa una risorsa concreta.

Per reggere contro un avversario che può ottenere tanti punti rapidi, serve innanzitutto un servizio affidabile. Non necessariamente devastante, ma ripetibile: una prima che ti protegga e una seconda che non diventi un invito. L’erba, poi, punisce le esitazioni: se servi corto o leggibile, la risposta dell’altro ti toglie immediatamente tempo. Sonego imposta il match con l’idea di non inseguire troppo la riga, ma di variare e di costruire con ordine il primo colpo dopo il servizio. È lì che sull’erba si apre il campo: non con la ricerca ossessiva dell’ace, ma con la capacità di ottenere una palla “giocabile” e di andare subito a prendere posizione.

In risposta, invece, il tema diventa la selezione: non puoi rispondere forte su tutto, perché spesso non hai tempo e perché un errore gratuito in risposta è un regalo enorme. Serve una posizione equilibrata, una risposta bloccata quando necessario, e la disponibilità a giocare un punto in più per provare a sporcare il ritmo dell’avversario. Contro Diallo, Sonego sceglie la via più redditizia sull’erba londinese: stare dentro la partita senza farsi trascinare in una guerra di nervi contro la prima palla dell’altro. E quando il set si sposta nel tie-break, la strategia diventa ancora più chiara: giocare “con margine” nei punti neutri e alzare l’intensità nei punti in cui il campo ti offre una chance reale.

Questa è la differenza tra un match che “scappa” e un match che “rimane”: non è il colpo singolo, è la ripetizione delle scelte corrette. Vincere due tie-break significa essersi presentati due volte, nello spazio più piccolo e più stretto della partita, con la testa giusta. Ed è un segnale importante anche in prospettiva, perché chi passa turni così, a Wimbledon, spesso costruisce fiducia non tanto sulla brillantezza quanto sulla solidità: quella che ti permette di affrontare il prossimo ostacolo sapendo che, se la partita si complica, non sei obbligato a giocare perfetto per uscirne vivo.

Che cosa cambia per l’Italia a Wimbledon

In uno Slam, il valore di un successo non si misura solo con il nome dell’avversario: si misura con il tipo di partita che hai vinto. Il 7-6 7-6 di Sonego contro Diallo porta in dote un elemento che spesso pesa più dei punti ATP: la sensazione di controllo nei momenti in cui, di solito, il match sfugge. Il terzo turno a Wimbledon non è mai un traguardo “neutro”: è la zona del torneo in cui inizi a incrociare giocatori che stanno bene davvero, che non sono lì per caso e che hanno già trovato ritmo sull’erba. Arrivarci con una vittoria di nervi significa aggiungere un mattone di convinzione.

Dal punto di vista del movimento azzurro, ogni turno superato a Londra vale doppio, perché Wimbledon resta lo Slam più specifico: non basta portarsi dietro la condizione generale, serve un adattamento reale. L’erba richiede piedi rapidi, colpi che partono presto, e una certa cultura della verticalità: non puoi impostare tutto su scambi lunghi, perché spesso non te li concedono. Sonego, con questa partita, manda un segnale di competenza sull’erba: sa stare nel match, sa reggere i turni di battuta dell’altro, sa non perdere la pazienza quando le occasioni non arrivano subito. E soprattutto, sa vincere i “mini-match” dentro al match, quei tie-break che a Wimbledon sono quasi una disciplina a parte.

In prospettiva immediata, il terzo turno apre scenari interessanti perché cambia anche la gestione mentale del torneo: non sei più nella fase in cui “devi entrare”, sei nella fase in cui puoi davvero fare strada. Ogni giornata diventa un investimento: recupero, allenamento mirato, studio dell’avversario, attenzione ai dettagli (dalla percentuale di prime alla scelta della risposta nei punti importanti). E la vittoria contro Diallo è una di quelle che ti spostano l’orizzonte, perché ti dice che puoi vincere anche senza dominare, anche quando il piano gara non è spettacolare ma funzionale.

Per Sonego è anche un risultato che restituisce ritmo: sull’erba, più che altrove, il feeling cresce giocando. Il torneo non ti aspetta: se non trovi rapidamente sensazioni su servizio e risposta, rischi di andare fuori prima di capire come muoverti sul campo. Superare un secondo turno così tirato significa restare dentro la competizione e poter lavorare, giorno dopo giorno, su quella combinazione delicata che fa la differenza a Wimbledon: fiducia e semplicità. L’azzurro, intanto, fa la cosa più importante: avanza. E lo fa nel modo più “wimbledoniano” possibile, cioè vincendo quando il margine è minimo e quando ogni punto pesa come un set.