Siviglia-Las Palmas: pronostico e statistiche, quote e analisi

Siviglia e Las Palmas si affrontano in una sfida cruciale nella trentaseiesima giornata della Liga spagnola, in programma martedì alle 21:30. Il match rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre, con i padroni di casa alla ricerca di una salvezza matematica e gli ospiti impegnati in una disperata rincorsa per evitare la retrocessione. L’incontro si preannuncia carico di tensione e di significato per il destino delle due formazioni.

Statistiche e momento delicato per Las Palmas: salvare la stagione è un’impresa

Il Las Palmas arriva a questa trasferta in un momento particolarmente difficile, dopo aver subito tre sconfitte consecutive contro Athletic Bilbao, Valencia e Rayo Vallecano. Attualmente i canarini occupano il penultimo posto in classifica, a tre punti dalla zona salvezza occupata dall’Alavés, quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato. Con nove punti ancora disponibili, ogni partita si trasforma in una vera e propria finale per la squadra allenata da Diego Martinez, che però dovrà fare a meno del suo capocannoniere Fabio Silva, autore di 10 reti stagionali.

Las Palmas : 3 sconfitte di fila, penultima posizione in classifica

: 3 sconfitte di fila, penultima posizione in classifica Distacco dalla salvezza: 3 punti da recuperare

Assenza pesante: fuori Fabio Silva

Nel frattempo il Siviglia, pur vivendo un periodo di crisi – nessuna vittoria da marzo, soltanto due pareggi e diverse sconfitte – mantiene un vantaggio di quattro punti sulla zona retrocessione. La squadra allenata da Joaquin Caparros è reduce da una sconfitta dolorosa contro il Celta Vigo, maturata nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Inoltre, i biancorossi dovranno rinunciare anche a Sow e Romero. Nonostante le difficoltà, i padroni di casa hanno l’opportunità di blindare la salvezza davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni suggeriscono un Siviglia schierato con il 4-2-3-1 e il Las Palmas con il 4-3-3:

Siviglia (4-2-3-1) Las Palmas (4-3-3) Nyland Horkas Carmona, Badé, Salas, Pedrosa Rozada, Alex Suarez, Herzog, Marmol Gudelj, Agoumé Javier Munoz, Essugo, Bajcetic Juanlu, Saul, Peque Sandro, McBurnie, Moleiro Lukebakio

Per quanto riguarda le quote delle scommesse, la vittoria del Siviglia è proposta a 1.83 su Goldbet e Lottomatica, leggermente più bassa su SNAI (1.80). Il segno “Gol”, che prevede reti da entrambe le squadre, è quotato a 1.80 su tutte le principali piattaforme analizzate.

In conclusione, il match tra Siviglia e Las Palmas si preannuncia combattuto e ricco di spunti. I padroni di casa, pur non vivendo il loro miglior momento, sembrano favoriti soprattutto per le difficoltà degli avversari e le assenze pesanti in casa canarina. Le quote vedono una leggera preferenza per il Siviglia, ma non si esclude che entrambe possano andare a segno in una gara dove il pareggio, per gli ospiti, sarebbe insufficiente.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!