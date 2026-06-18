L’avvicinamento a Wimbledon non è mai una semplice questione di calendario: è una scelta di ritmo, di sensazioni e di gestione del corpo. E quest’anno Jannik Sinner ha deciso di cambiare rotta in modo netto, puntando su una preparazione più controllata e meno “spigolosa” rispetto al classico percorso fatto di tornei ufficiali sull’erba. Il numero uno del mondo, infatti, sarà in campo a Londra al Giorgio Armani Tennis Classic, evento di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno all’Hurlingham Club, come tappa chiave per prendere confidenza col verde prima dello Slam. Nel parterre sono attesi anche altri nomi di rilievo e alcuni italiani, tra cui Flavio Cobolli e Luciano Darderi, in un contesto che permette di lavorare su dettagli tecnici e condizione senza la pressione di punti e classifica.

Perché l’esibizione può diventare un vantaggio competitivo

La scelta di inserire un’esibizione nell’ultima settimana utile prima di Wimbledon è, a prima vista, controintuitiva per un giocatore al vertice: l’erba è una superficie che spesso richiede partite “vere” per regolare timing, appoggi e letture. Eppure, proprio per questo, un’esibizione ben costruita può diventare un vantaggio concreto. In un torneo ATP, l’obiettivo è vincere subito: il margine per sperimentare è minimo, e la necessità di spingere al massimo può accelerare l’usura fisica in una fase delicata della stagione. In un evento come l’Hurlingham, invece, l’attenzione si sposta su obiettivi mirati: ritrovare la distanza sulla palla bassa, perfezionare la prima di servizio, testare la risposta su traiettorie rapide, abituarsi alla scivolosità del campo e ai rimbalzi che cambiano anche da un game all’altro.

Per Sinner il tema non è “fare spettacolo”, ma costruire certezze tecniche. L’erba, infatti, amplifica i dettagli: un mezzo passo in ritardo diventa un punto perso; un’uscita di servizio di qualche centimetro più esterna apre immediatamente il campo; una risposta bloccata bene può togliere tempo all’avversario come poche altre soluzioni. L’esibizione offre l’ambiente ideale per simulare situazioni da partita senza l’obbligo di trasformare ogni scambio in un braccio di ferro. È anche un modo per modulare carichi e recupero: l’organizzazione di giornate e match può essere gestita in funzione delle sensazioni, con un’elasticità che i tornei ufficiali non concedono.

In più, c’è un fattore strategico: arrivare a Wimbledon con meno “letture pubbliche” sul proprio gioco. Un torneo ATP lascia tracce evidenti: percentuali, pattern tattici, difficoltà ricorrenti. Un’esibizione consente di lavorare su varianti e aggiustamenti senza offrire troppi punti di riferimento, mantenendo un certo grado di imprevedibilità. In un contesto dove i rivali studiano tutto, anche questa può essere una piccola leva.

Il campo di Hurlingham e i nomi presenti

Il Giorgio Armani Tennis Classic non è un semplice evento di contorno: per diversi giocatori è un passaggio che si avvicina molto a un test agonistico. Si gioca a Londra, nello stesso “clima tennistico” che accompagna Wimbledon: luce, umidità, vento leggero che può cambiare direzione, temperature non sempre stabili. Tutti elementi che incidono davvero sull’erba e sulle scelte in partita. Per un giocatore che vuole arrivare allo Slam con sensazioni fresche ma già “tarate”, l’opportunità è chiara: respirare l’atmosfera giusta e mettere minuti nelle gambe senza esporsi a una settimana logorante.

Accanto a Sinner sono annunciati altri protagonisti e, soprattutto, diversi giocatori in grado di offrire stili utili per la preparazione: ad esempio Cameron Norrie, mancino con capacità di variare e di sporcare gli scambi; profili come Karen Khachanov per testare impatto e potenza; e altri nomi internazionali che rendono la settimana meno “soft” di quanto la parola esibizione possa suggerire. La presenza di Flavio Cobolli e Luciano Darderi aggiunge una componente azzurra interessante: per loro può essere un’occasione di contatto diretto con un livello altissimo in un contesto meno rigido, mentre per Sinner significa anche allenarsi e confrontarsi con volti noti, utili per alzare intensità senza trasformare tutto in stress competitivo.

Dal punto di vista tecnico, l’Hurlingham può fornire un banco prova realistico su alcune aree chiave del gioco del numero uno: la qualità del primo colpo dopo il servizio, la gestione delle risposte aggressive, e soprattutto la capacità di chiudere a rete quando la palla invita ad accorciare. L’erba premia chi sa prendere decisioni rapide: non basta colpire forte, bisogna colpire prima e scegliere bene. In questo senso, una serie di match brevi, intensi, contro avversari con caratteristiche diverse può valere più di una settimana di maratone.

La gestione verso Wimbledon

Wimbledon comincia il 29 giugno 2026 e la finestra di preparazione è strettissima: l’erba arriva dopo mesi di terra e settimane in cui il corpo è abituato a scivolare, a costruire lo scambio, a vivere di rimbalzi alti. Il passaggio sul verde è una transizione che, se affrontata male, crea due rischi opposti: arrivare senza ritmo specifico oppure arrivare “scarichi” dopo aver inseguito partite ufficiali faticose. La strategia di Sinner si colloca esattamente in mezzo: costruire adattamento tecnico e timing, tenendo sotto controllo i carichi.

Ci sono aspetti pratici, spesso sottovalutati, che sull’erba diventano decisivi: la posizione in risposta (più avanzata o più arretrata), la scelta di giocare la seconda di servizio con più rotazione o più piatto, la gestione delle palle che rimbalzano “morte” e obbligano a flettersi di più con le gambe. Un’esibizione permette di ripetere questi scenari più volte, quasi come un laboratorio: si può lavorare sulla resa immediata delle soluzioni senza il timore di “bruciare” un set che pesa in classifica.

Inoltre, Wimbledon non perdona partenze lente. Nel tabellone dello Slam, soprattutto nelle prime giornate, si incontrano spesso giocatori che sull’erba si esaltano: grandi servizi, colpi piatti, attitudine ad attaccare. Per chi è testa di serie alta, l’obiettivo non è solo vincere, ma evitare di sprecare energie in match in cui ogni turno diventa un test di nervi. Arrivare con automatismi già pronti significa ridurre il numero di game “sporchi” e aumentare la capacità di chiudere i set quando si presenta l’occasione.

In questa cornice, la tappa dell’Hurlingham diventa una scelta logica: mette Sinner in campo nel posto giusto, al momento giusto, con un livello di rischio controllato. Il resto lo faranno le sensazioni: la velocità del piede sul primo passo, la qualità del contatto sulla risposta, la fiducia nel colpo che fa davvero la differenza sull’erba—il servizio. Se gli ingranaggi si muovono subito, Wimbledon può iniziare non come un salto nel vuoto, ma come una prosecuzione naturale del lavoro fatto a Londra.