La settimana che porta a Wimbledon (al via il 29 giugno 2026) è sempre un equilibrio delicato tra carichi di lavoro, fiducia e gestione del corpo. Per Jannik Sinner, numero uno del mondo e riferimento assoluto del tennis italiano, l’avvicinamento passa da un passaggio particolare e sempre più strategico: l’esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic all’Hurlingham Club di Londra, in programma dal 23 al 27 giugno 2026. Non è un torneo ATP, non assegna punti e non ha l’ansia del tabellone che “ti inchioda” per una settimana intera. Ma può essere, se interpretato bene, un acceleratore fondamentale: minuti sull’erba, ritmo partita, sensazioni al servizio e soprattutto quel tipo di stress controllato che l’allenamento non riesce a riprodurre.

Il contesto è chiaro: Sinner ha scelto di non caricare ulteriormente la stagione con un evento ufficiale a ridosso dello Slam e di cercare invece un ambiente protetto, ma competitivo. L’esibizione londinese consente di costruire una progressione: si può alzare o abbassare l’intensità, si possono testare soluzioni tattiche specifiche e, dettaglio non secondario, si può lavorare sul feeling con l’erba senza la pressione di dover “fare risultato” per forza. E in una fase in cui ogni micro-dato conta (percentuali di prime, resa della risposta, efficacia dei primi colpi dopo il servizio), avere un campo vero e un avversario vero diventa il modo più rapido per capire dove intervenire prima del debutto ai Championships.

L’Hurlingham può pesare davvero

L’erba è una superficie che non perdona: tempi più rapidi, rimbalzi spesso bassi e irregolari, scivolosità che obbliga ad aggiustamenti continui. In questo scenario, arrivare a Wimbledon “solo” con allenamenti può significare presentarsi con un tennis tecnicamente pronto ma ancora incompleto nei dettagli pratici. Il Giorgio Armani Tennis Classic nasce proprio come risposta a questo problema: offrire match di alto livello nella stessa città, nella stessa atmosfera tennistica e soprattutto a distanza minima dall’All England Club. Il calendario dell’evento è costruito per dare continuità: dopo l’avvio del 23 giugno, dal 24 giugno sono previsti più incontri al giorno, con un’organizzazione pensata per far ruotare i big e garantire loro un numero di set significativo prima dello Slam.

Per Sinner il tema non è soltanto “giocare sull’erba”, ma farlo con un obiettivo tecnico preciso: trovare ritmo immediato con il servizio e con il primo colpo dopo il servizio. Sull’erba, infatti, la catena servizio-dritto (o servizio-rovescio) è spesso la vera unità di misura della giornata. Se la prima entra e il primo colpo è pulito, l’inerzia del punto cambia subito. Se invece si concedono seconde lente o centrali, la risposta dell’avversario diventa più aggressiva e la partita si complica in fretta. Un’esibizione, da questo punto di vista, permette anche di “forzare” soluzioni senza pagare un prezzo in classifica: si può cercare più rischio esterno, più kick per aprire il campo, più variazioni di traiettoria, e verificare sul momento quali scelte restano solide quando dall’altra parte c’è qualcuno che risponde davvero.

Non va poi sottovalutato l’aspetto fisico. L’erba richiede un lavoro diverso su caviglie, anche e schiena: le partenze sono più esplosive, i passi di aggiustamento più frequenti, e gli appoggi devono essere più “morbidi” per non perdere equilibrio. Inserire match ufficiali a ridosso di Wimbledon può aumentare il rischio di affaticamenti o piccoli guai muscolari. Il format di Hurlingham, invece, consente a uno staff di intervenire rapidamente sui volumi: se serve, si accorcia; se invece le sensazioni sono ottime, si allunga. In altre parole, è un laboratorio con avversari veri, pubblico vero e intensità selezionabile. Ed è esattamente ciò che un favorito per il titolo cerca quando l’obiettivo non è “arrivare in forma”, ma arrivare pronto al momento giusto.

La gestione del momento

Quando si entra nella settimana pre-Wimbledon, la differenza tra chi parte forte e chi inciampa nei primi turni spesso sta nei dettagli: risposta bloccata o aggressiva, capacità di leggere il rimbalzo, scelta dei colpi in uscita dal servizio e gestione delle palle “sporche” a metà campo. Per un giocatore come Jannik Sinner, che ha costruito la sua leadership sulla continuità e sulla qualità media altissima di ogni partita, l’attenzione si sposta su un punto specifico: ridurre al minimo i passaggi a vuoto nelle fasi iniziali. Wimbledon non concede tempo per “entrare” nel torneo: un set perso per disattenzione, un turno complicato contro un erbivoro con servizio e volée, e improvvisamente il tabellone diventa una montagna.

Il passaggio all’Hurlingham Club ha quindi una funzione chiara: mettere in moto il motore partita senza consumare benzina in modo eccessivo. Si lavora su routine e automatismi. La prima routine è il servizio: scegliere con precisione dove iniziare lo scambio, come variare tra esterno, al corpo e al centro, e soprattutto quanto “caricare” la seconda per non diventare vulnerabili. La seconda routine è la risposta: sull’erba la posizione di risposta è un messaggio tattico. Stare più indietro può dare tempo, ma rischia di lasciare l’avversario comodo sulla prima volée o sul primo dritto. Stare più avanti può strappare il tempo, ma richiede timing perfetto. In un contesto di esibizione, Sinner può alternare soluzioni, capire in che modo i suoi colpi (in particolare il rovescio in anticipo) reggono quando la palla scivola bassa, e definire una “mappa” di scelte da portare ai Championships.

C’è poi un aspetto mentale: la fiducia non è un concetto astratto, è una sequenza di conferme. Un buon turno di battuta, una risposta che mette pressione, un paio di punti a rete gestiti con coraggio: sono segnali che, in un torneo Slam, contano più di qualsiasi dichiarazione. Arrivare al 29 giugno 2026 con nelle gambe set giocati sull’erba e con la sensazione di avere già attraversato le difficoltà tipiche della superficie è un vantaggio concreto. Non elimina gli imprevisti, ma riduce l’incertezza: e a Wimbledon l’incertezza è spesso il nemico numero uno.

Per questo il debutto di Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic non è una semplice passerella. È un tassello di preparazione che, per un giocatore al vertice, vale quanto una seduta chiave di allenamento: serve a tarare il tennis sull’erba, a scegliere le priorità tattiche e a presentarsi ai Championships con un’idea già definita di come vincere i punti “corti”, quelli che sull’erba pesano come macigni. E se le risposte saranno positive, il messaggio più importante non sarà per gli avversari, ma per Sinner stesso: la strada è tracciata, ora si tratta solo di percorrerla al massimo livello quando inizierà il torneo che conta davvero.