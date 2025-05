Home | Sinner, cosa c’è dietro il disastroso primo set in semifinale

Nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025, Jannik Sinner ha vissuto un inizio gara sorprendentemente negativo, tanto da lasciare il pubblico dell’impianto romano a bocca aperta. Abituati a vederlo dominante, sicuro e spietato nei momenti decisivi, i tifosi si sono trovati davanti a una versione del numero uno del mondo visibilmente spaesata.

Sinner perde il primo set contro Paul

Durante la semifinale con lo statunitense Paul, sin dai primi game, Sinner ha mostrato segni di insofferenza e tensione, incappando in due break consecutivi che hanno rapidamente compromesso il set d’apertura. Il risultato finale del parziale – un netto 6-1 a favore dello statunitense Tommy Paul – è sembrato uno shock per chi, solo poche ore prima, aveva assistito all’imperiosa prestazione dell’altoatesino contro il norvegese Casper Ruud. Ma contro Paul, qualcosa si è inceppato. Solo adesso sarebbe stato svelato quello che in realtà sarebbe successo nel primo set. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)