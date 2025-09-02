Sinner, accade l’impensabile agli Us Open: Jannik fulmina un tifoso con lo sguardo (VIDEO)

Jannik Sinner continua a scrivere pagine memorabili agli Us Open 2025. Negli ottavi di finale, il numero uno azzurro ha travolto senza pietà Alexander Bublik, con un punteggio netto di 6-1, 6-1, 6-1, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria forma fisica e mentale. Con questo successo, il campione altoatesino si è garantito l’accesso ai quarti di finale, dove lo attende un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, match che promette scintille e che già fa sognare i tifosi.

Il gesto improvviso che ha spiazzato tutti

Al termine della partita, però, l’atmosfera festosa sugli spalti si è improvvisamente trasformata in un momento di tensione. Mentre Sinner stava lasciando il campo tra gli applausi, un tifoso troppo intraprendente ha deciso di oltrepassare i limiti. Approfittando di un attimo di distrazione, ha allungato la mano verso il borsone del tennista, tentando addirittura di aprirne la cerniera. Un gesto improvviso e inaspettato, che ha colto di sorpresa i presenti e avrebbe potuto trasformarsi in un vero furto.

L’intervento della security e lo sguardo di ghiaccio di Jannik

La scena, immortalata dalle telecamere, ha mostrato l’uomo intento a provare a sollevare la zip dello zaino, mentre Sinner, voltato di spalle, non si era ancora accorto di nulla. In quell’istante, la security è intervenuta con prontezza, bloccando il tifoso e allontanandolo rapidamente. Proprio in quel momento, anche Sinner si è voltato e ha fulminato con uno sguardo gelido lo spettatore. Uno sguardo che non è passato inosservato e che ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando commenti ironici e indignati allo stesso tempo.

