Serie C: pronostico per Padova-Pergolettese

In un panorama calcistico in cui i campionati principali sono in pausa per le nazionali, la Serie C italiana cattura l’attenzione con incontri ricchi di suspense e pronostici accattivanti. Tra le partite di spicco si segnalano le sfide tra Padova e Pergolettese, Spal e Ternana, e il derby ligure tra Entella e Sestri Levante. Analizziamo nel dettaglio le statistiche e le quote scommesse per comprendere le dinamiche di queste entusiasmanti gare.

Super Padova: statistiche e pronostici

La squadra del Padova, al vertice del Girone A con 72 punti, si prepara ad affrontare la Pergolettese in un match che si preannuncia avvincente. I padovani, con un attacco prolifico di 56 reti, sono obbligati a vincere per mantenere il distacco dal Vicenza, secondo in classifica a soli due punti. La difesa biancorossa si è dimostrata solida con soli 18 gol subiti, rendendoli favoriti con una quota di 1.83 su bet365.

Di contro, la Pergolettese, con 39 punti, mira a scalare posizioni e a tenersi lontana dalla zona playout. Gli uomini di Giacomo Curioni hanno dimostrato tenacia, non perdendo da cinque incontri in trasferta. Le statistiche mostrano una squadra capace di sorprendere, con 30 gol segnati e 37 subiti, rendendo possibile un match combattuto.

Per quanto riguarda il Girone B, la Spal, con 28 punti e penalizzata di tre, si trova in una situazione critica. La recente vittoria contro la Pianese ha ridato fiducia ai biancoazzurri, tuttavia, la sfida con la Ternana, seconda in classifica con 66 punti, si prospetta impegnativa. La Ternana, con il miglior attacco del campionato, vanta 58 reti realizzate e si presenta favorita con un Multigol 2-4 quotato a 2.30 su bet365.

Infine, l’attesissimo derby tra Entella e Sestri Levante vede i padroni di casa imbattuti da 25 giornate. Con 68 punti, l’Entella punta a consolidare la sua posizione di leader del campionato, mentre il Sestri Levante lotta per evitare la retrocessione. La combo 1 + Over 2.5 è quotata a 2.02 su Betsson, suggerendo un match ricco di emozioni.

Le sfide di Serie C promettono spettacolo e scommesse avvincenti, con squadre che lottano per obiettivi diversi. I pronostici favoriscono le squadre di casa, ma nulla è scontato in un campionato così equilibrato. Confrontare le quote dei bookmaker autorizzati può offrire opportunità interessanti per gli appassionati di scommesse.

