Serie C: pronostico e statistiche derby Virtus Verona-Cittadella

La pubblicazione del nuovo calendario di Serie C ha acceso i riflettori sul prossimo campionato, in particolare per quanto riguarda le squadre venete. La stagione prenderà il via il 24 agosto e promette fin da subito sfide avvincenti grazie ai numerosi derby regionali. Con cinque formazioni venete nel girone A – tra cui spiccano Cittadella, Virtus Verona e Vicenza – l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è rivolta sia alle possibilità di promozione che ai match di cartello previsti già nelle prime giornate.

Virtus Verona-Cittadella: il derby veneto inaugura la stagione

Il calendario ufficiale di Serie C ha riservato subito un big match alla prima giornata, con il derby tra Virtus Verona e Cittadella. Questa sfida inaugurerà la stagione il 24 agosto e vedrà contrapposte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe determinate a partire con il piede giusto.

La Virtus Verona , guidata dal presidente-allenatore Gigi Fresco , cercherà di sfruttare il fattore campo per sorprendere la favorita.

Il Cittadella, considerato tra i principali candidati alla promozione, dovrà dimostrare da subito la propria solidità.

La seconda giornata offrirà ulteriori spunti di interesse: il Cittadella debutterà allo stadio Tombolato contro l’Alcione Milano, mentre quest’ultima affronterà la Triestina, alle prese con alcune incertezze di natura amministrativa. La Triestina, infatti, inizierà il suo campionato in trasferta prima di ricevere il Lecco nella seconda giornata.

La neopromossa Dolomiti Bellunesi farà il suo esordio assoluto nella tana dell’AlbinoLeffe e ospiterà poi il Novara. Il Trento, invece, sarà impegnato sul campo della Giana Erminio, rivelazione della passata stagione. Unica formazione del Triveneto a giocare in casa all’esordio sarà il Vicenza, che riceverà il Lumezzane e parte con i favori dei pronostici grazie anche al calore del pubblico del Menti.

L’Arzignano aprirà la stagione nella difficile trasferta contro l’Union Brescia, tra le favorite, per poi ospitare la Virtus Verona nel secondo turno.

Il primo vero big match del girone sarà il derby tra Cittadella e Vicenza, in programma il 14 settembre per la quarta giornata, attesissimo dagli appassionati.

Il campionato seguirà il suo percorso fino al 26 aprile 2025, data dell’ultima giornata, con tre turni infrasettimanali e una pausa invernale tra il 22 dicembre e il 3 gennaio.

La pubblicazione del calendario di Serie C ha già acceso l'entusiasmo tra tifosi e osservatori, soprattutto per la presenza di tanti derby veneti che promettono grande spettacolo fin da subito. Le squadre più quotate, come Cittadella e Vicenza, si candidano a un ruolo da protagoniste nella corsa alla promozione, ma attenzione alle sorprese che potrebbero arrivare dalle neopromosse e dalle rivelazioni della scorsa stagione.