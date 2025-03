Home | Serie C: Novara vs Padova, pronostico e statistiche

Serie C è un campionato che spesso regala emozioni e sorprese. Nella prossima giornata, il Novara si prepara ad affrontare la capolista Padova in una partita che si preannuncia decisiva. Con il Piola pronto ad accogliere i veneti, i tifosi attendono con trepidazione quello che potrebbe essere un match determinante per le sorti del campionato. Il Padova ha dimostrato una costanza impressionante, guidando la classifica con fermezza. Nel frattempo, il Novara cerca di riscattarsi da una serie di risultati negativi e tornare a segnare dopo oltre trecento minuti di digiuno.

Statistiche e precedenti del Padova

Il Padova arriva a questa sfida con numeri impressionanti che lo vedono al vertice della Serie C con 75 punti. I veneti sono riusciti a ottenere il massimo dei punti in ben 72 occasioni, superando tutte le squadre dalla Serie A alla Serie D. Questo straordinario rendimento è frutto del lavoro del tecnico Matteo Andreoletti, che ha un record invidiabile contro il Novara, avendolo battuto in tutte le precedenti occasioni. Il Novara, dal canto suo, si trova in undicesima posizione con 42 punti, un traguardo che potrebbe essere migliorato con una vittoria contro i biancoscudati.

La formazione del Novara si trova ad affrontare importanti sfide in termini di disponibilità di giocatori. Con il laterale destro Ghiringhelli fuori per infortunio e il trequartista Morosini anch’esso indisponibile, il mister Gattuso dovrà fare affidamento su una rosa ridotta. Nonostante le difficoltà, il direttore sportivo Federico Boveri ha espresso fiducia nel gruppo, sottolineando l’importanza di affrontare la capolista con determinazione e spirito di sacrificio.

La partita si presenta come un banco di prova per il Novara, che dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative, nonostante le assenze pesanti. L’obiettivo playoff è ancora a portata di mano, ma servirà un’impresa collettiva per superare un Padova in forma smagliante.

Le quote attuali vedono il Padova come favorito per la vittoria, con i bookmakers che assegnano ai veneti una quota di 1.80, mentre il successo del Novara è quotato a 4.50. Il pareggio, invece, è valutato a 3.50, una testimonianza dell’equilibrio che potrebbe regnare sul campo sebbene le statistiche pendano a favore degli ospiti.

La sfida tra Novara e Padova si prospetta dunque avvincente, con gli azzurri chiamati a una reazione d’orgoglio. Nonostante le difficoltà, c’è fiducia nell’ambiente che la squadra possa ribaltare le sorti e riaccendere le speranze di una stagione che potrebbe ancora riservare sorprese. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!