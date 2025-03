Serie B: pronostico Pisa-Cremonese

Mariano Izco, ex centrocampista di squadre come il Catania e il Chievo, ha recentemente condiviso la sua analisi sulla corsa promozione in Serie B. Le sue osservazioni si concentrano principalmente sulle squadre che, secondo lui, hanno le migliori chance di salire in Serie A. L’attenzione è rivolta alle dinamiche del campionato e alla competizione serrata, sia per la promozione diretta che attraverso i playoff.

Pisa in pole per il secondo posto

Secondo Izco, il Pisa emerge come una delle squadre più accreditate per ottenere il secondo posto in classifica. Questo posizionamento garantirebbe la promozione diretta, evitando così le insidie dei playoff. “Il Pisa mi sembra più continuo rispetto alle concorrenti”, afferma l’ex calciatore, sottolineando la costanza e l’efficacia della squadra durante la stagione. Anche lo Spezia viene menzionato come un avversario pericoloso, capace di insidiare le posizioni di vertice fino al termine del campionato.

Guardando invece ai playoff, Izco individua nella Cremonese la squadra più attrezzata per ottenere la promozione. Con un organico solido e una strategia ben definita, la Cremonese sembra avere i mezzi per affrontare con successo le sfide della post-season. Tuttavia, l’ex giocatore esprime anche una simpatia personale per il Catanzaro, che considera un potenziale outsider capace di sorprendere. “Mi piacerebbe che fosse il Catanzaro a stupire, anche per il direttore Ciro Polito e mister Fabio Caserta, che conosco bene“, commenta Izco, evidenziando il buon lavoro svolto dal club calabrese.

Con la stagione che si avvicina alla fase conclusiva, l’emozione cresce tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La Serie B si appresta a regalare momenti intensi, con una battaglia aperta per la promozione diretta e per un posto nei playoff. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con il Pisa e la Cremonese che partono da favorite, ma con il Catanzaro pronto a scompaginare i pronostici.

