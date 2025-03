Serie B: pronostico del derby Catanzaro-Cosenza di domenica 16 marzo

Nel cuore della Serie B, il campionato più competitivo e imprevedibile d’Europa, gli eventi fuori dal campo si intrecciano con le emozioni delle partite. La rivalità, le polemiche e le decisioni sportive animano le giornate di tifosi e appassionati, offrendo un quadro avvincente che va oltre il semplice gioco. Questa settimana, l’attenzione si concentra su tre vicende chiave: il sentito derby tra Catanzaro e Cosenza in programma domenica 16 marzo, le dichiarazioni di Carmelo Salerno della Reggiana e la squalifica di Franco Vazquez.

Derby Catanzaro-Cosenza: stadio “Ceravolo” sold out

Il derby tra Catanzaro e Cosenza è più di una semplice partita di calcio; è un evento che coinvolge la passione e la rivalità storica tra le due città calabresi. Con un “Ceravolo” completamente esaurito, si prevede un’atmosfera infuocata, anche in assenza della tifoseria ospite a causa del divieto di trasferta. La vendita dei biglietti ha visto un rapido esaurimento, con oltre 5.300 tagliandi staccati nella prima fase riservata agli abbonati, seguita da una seconda fase che ha decretato il tutto esaurito. La Curva Est, solitamente destinata ai tifosi ospiti, accoglierà questa volta i giovani del settore giovanile del Catanzaro e i piccoli tesserati delle scuole calcio locali, garantendo un tifo caloroso e colorato.

Parallelamente, il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, ha espresso la sua frustrazione dopo la sconfitta contro il Cosenza, complicando il percorso salvezza della squadra. Salerno non ha risparmiato critiche allo staff tecnico e ai giocatori, sottolineando la necessità di un cambio di mentalità per affrontare le prossime nove partite, di cui sei in casa. Ha esortato i tifosi a sostenere la squadra e a rimanere uniti, ribadendo l’importanza della Serie B per la città di Reggio Emilia.

Infine, l’agente di Franco Vazquez, Daniele Piraino, ha commentato la pesante squalifica di 10 turni inflitta al suo assistito per insulti razzisti. Piraino ha espresso fiducia nella giustizia sportiva, augurandosi che la situazione possa risolversi positivamente.

Il derby calabrese si preannuncia come uno dei momenti clou della settimana in Serie B, promettendo spettacolo e grandi emozioni per i tifosi presenti al “Ceravolo”. Le tensioni in casa Reggiana e le vicissitudini di Vazquez aggiungono ulteriore pepe al panorama del campionato. Mentre le quote scommesse variano, il pronostico è aperto, con il Catanzaro leggermente favorito grazie al fattore campo.

