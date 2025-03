Serie B: Mantova e Juve Stabia tra statistiche e quote

Nella 29ª giornata della Serie B 2024/2025, il Mantova si prepara ad affrontare la Juve Stabia in un match che promette spettacolo e tensione. Ambedue le compagini sono in cerca di riscatto dopo recenti delusioni in campo. L’incontro si terrà allo stadio Danilo Martelli sabato 8 marzo alle ore 15:00. Con una classifica corta, ogni punto è cruciale per le ambizioni stagionali delle due squadre.

Statistiche Mantova: sfida cruciale in casa

Il Mantova, guidato da Davide Possanzini, cerca di invertire una tendenza negativa che lo vede al quart’ultimo posto con 29 punti. La recente sconfitta per 2-1 contro il Frosinone ha evidenziato la necessità di migliorare la fase difensiva, con un’autogol e una rete subita nel primo tempo. Nonostante il possesso e le occasioni create, i virgiliani non sono riusciti a concretizzare, una situazione che ha portato il tecnico a sottolineare l’importanza del supporto dei tifosi e la necessità di lavorare sodo per cambiare l’inerzia del campionato.

D’altra parte, la Juve Stabia, allenata da Guido Pagliuca, è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva, perdendo 1-0 contro il Cittadella. Attualmente al settimo posto con 39 punti, le “Vespe” devono ritrovare la via del gol e una maggiore concretezza in attacco, nonostante abbiano dominato il gioco e creato numerose occasioni.

In vista del match, le probabili formazioni vedono il Mantova schierarsi con un 3-5-2, mentre la Juve Stabia dovrebbe optare per un 3-4-1-2, con l’obiettivo di trovare equilibrio tra difesa e attacco.

Le quote attuali suggeriscono un match equilibrato: il segno X è quotato a 3,10, mentre l’opzione Under 2.5 è data a 1,60. Per chi cerca una giocata più rischiosa, il segno X nel primo tempo è quotato a 2,00.

La sfida tra Mantova e Juve Stabia rappresenta un crocevia importante per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Con il Mantova a caccia di punti per risalire la classifica e la Juve Stabia desiderosa di consolidare la sua posizione nelle zone alte, il match promette emozioni e colpi di scena.

Per rimanere aggiornato su tutte le analisi e i pronostici della Serie B e non solo, non perdere le nostre esclusive previsioni e continua a seguirci per approfondimenti dettagliati sulle partite più seguite. Scopri le nostre analisi e confronta le tue previsioni con quelle dei nostri esperti!