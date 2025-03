Serie B: il pronostico di Modena-Cosenza

La Serie B 2024/2025 continua a regalare emozioni agli appassionati di calcio. Domenica 2 marzo sarà la volta della sfida tra Modena e Cosenza, due squadre con destini apparentemente opposti. Mentre il Modena cercherà di mantenersi nella zona playoff, il Cosenza lotta per la salvezza. Un incontro che si preannuncia avvincente, non solo per i tifosi, ma anche per chi ama le scommesse sportive, sempre in cerca di pronostici vincenti e analisi dettagliate.

Modena: una fortezza al Braglia

Il Modena, guidato da Paolo Mandelli, arriva alla sfida con il morale alle stelle dopo una convincente vittoria per 2-0 sul Cittadella. Questo risultato ha permesso ai “Canarini” di consolidare la loro posizione in classifica, posizionandosi a soli tre punti dalla zona playoff. Nell’ultimo incontro, i gol di Caso e Pedro Mendes hanno sigillato un successo che ha mostrato la forza della squadra, soprattutto in casa. Con solo due sconfitte subite al Braglia, il Modena si presenta come un avversario difficile per qualsiasi squadra.

D’altro canto, il Cosenza, ora sotto la guida di Nicola Belmonte, sta attraversando un periodo di crisi profonda. Dopo una pesante sconfitta per 3-0 contro il Palermo, i “Lupi” si trovano ultimi in classifica. La situazione è resa ancora più complessa dall’esonero del tecnico Massimiliano Alvini. Il nuovo allenatore avrà il compito arduo di risollevare le sorti della squadra, specialmente in trasferta, dove il Cosenza ha ottenuto solo due vittorie su tredici partite giocate.

Le quote attuali vedono il Modena favorito, con una valutazione di 1,90 su GoldBet per una vittoria casalinga. Per chi cerca una scommessa meno rischiosa, l’Over 0.5 nel primo tempo è quotato a 1,43 da Lottomatica, mentre l’Over 1.5 è offerto a 1,38 da Sisal. Queste quote riflettono la percezione generale di un Modena dominante, ma nel calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

In sintesi, la sfida tra Modena e Cosenza di domenica 2 marzo promette di essere non solo un’importante tappa del campionato di Serie B, ma anche un’occasione per scommettere con consapevolezza. Mentre il Modena cerca di mantenere la sua forma smagliante, il Cosenza spera in una svolta sotto la nuova guida tecnica. Le quote di scommessa suggeriscono un vantaggio per i padroni di casa, ma come sempre, il campo sarà il vero giudice.

