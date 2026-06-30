Home | Serie A, scelte TV e big match: perché il piano delle pick ridisegna la stagione 2026/27

La Serie A 2026/27 entra già nel vivo prima ancora del primo fischio: non per un acquisto dell’ultima ora o per un cambio di allenatore, ma per la griglia delle partite considerate di massimo richiamo e quindi “selezionate” dai broadcaster. In altre parole, si è definito con precisione chirurgica quali saranno i big match che finiranno sotto i riflettori principali e in quale giornata. È un passaggio che sembra tecnico, quasi burocratico, ma che in realtà incide su narrazione, pressioni, gestione delle risorse e perfino sul modo in cui i club pianificano periodi delicatissimi della stagione.

La lista delle gare coinvolte tocca le rivalità più sentite e le sfide più pesanti per classifica, storia e audience: da Inter–Napoli a Juventus–Milan, passando per i derby e per gli incroci che negli ultimi anni hanno spesso fatto da cartina di tornasole per ambizioni scudetto e piazzamenti europei. In mezzo ci sono anche partite dal valore “doppio”, perché pesano sul campo e accendono il termometro delle piazze, come Lazio–Roma o i confronti tra le grandi del Nord. Il punto non è soltanto “chi gioca contro chi”, ma quando accade e con quale esposizione mediatica: una combinazione che può cambiare il ritmo della stagione.

Che cosa significa davvero “pick” e perché conta più del previsto

Quando si parla di “pick” si entra in un meccanismo che lega il calcio al suo ecosistema economico e comunicativo. Le pick sono, di fatto, la selezione preventiva di alcune partite considerate premium: quelle che, per bacino di tifosi, interesse nazionale, rivalità e potenziale di ascolti, vengono collocate tra gli eventi di punta della stagione. Non è un dettaglio neutro. Una gara “di cartello” non ha solo più spettatori: trascina sponsor, valorizza gli spazi pubblicitari, orienta le scelte editoriali e amplifica ogni episodio, dal rigore discusso all’infortunio dell’ultima ora.

Dal punto di vista dei club, questa esposizione aggiuntiva ha due facce. La prima è positiva: giocare spesso sotto i riflettori aumenta la visibilità del marchio, rafforza l’appeal commerciale e mette in vetrina giocatori e allenatori. In un mercato dove anche la percezione pesa, essere protagonisti delle finestre principali può incidere su reputazione e attrattività, specialmente quando si tratta di convincere un top player o un grande sponsor che “qui si sta al centro del mondo”. La seconda faccia è quella della pressione: una partita in fascia premium non è “una partita come le altre”, perché ogni scelta viene sezionata in tempo reale e ogni scivolone diventa tema nazionale per giorni.

La questione non riguarda soltanto le big. Anche le avversarie “di contorno” alle grandi (quando entrano in una pick) possono beneficiarne o subirne l’impatto. Beneficiarne perché lo stadio si riempie più facilmente e perché l’attenzione mediatica porta valore al club. Subirne perché l’evento diventa emotivamente più pesante, la gestione dell’ordine pubblico può complicarsi e la settimana di preparazione si trasforma in una bolla. In questo senso, la lista delle pick non è un semplice elenco: è un calendario parallelo della tensione, un tracciato di picchi emotivi che scandirà l’anno calcistico.

C’è poi un elemento spesso trascurato: la pick “anticipa” la narrazione. Se una partita viene etichettata come top event, si finisce per leggerla come spartiacque anche quando la classifica è ancora fluida. Un Inter–Juventus a metà stagione, o un Milan–Inter in un momento chiave, diventano automaticamente prove di maturità, indipendentemente dal fatto che si sia a settembre o a marzo. È un meccanismo che coinvolge allenatori e spogliatoi: la gestione della comunicazione, la protezione dei giocatori più esposti e la capacità di mantenere l’equilibrio dopo un risultato negativo diventano competenze decisive quanto la tattica.

I big match selezionati e le giornate chiave

La griglia delle gare “premium” mette in fila una serie di appuntamenti che promettono di segnare la stagione, perché intrecciano rivalità, tradizione e impatto sulla corsa ai traguardi principali. Tra gli incroci più rilevanti spiccano Inter–Napoli alla giornata 3, un confronto molto precoce che rischia di trasformare subito l’avvio in un banco di prova ad alta intensità. Nelle prime settimane, infatti, le squadre sono spesso in costruzione: c’è chi deve integrare nuovi innesti, chi sta cambiando principi di gioco, chi convive con i primi acciacchi. Un big match così anticipato può imporre scelte drastiche: accelerare i recuperi, rischiare un titolare non al 100%, o al contrario gestire e accettare di “non essere ancora pronti”. In ogni caso, il peso psicologico è enorme.

Altre scelte di calendario hanno un impatto più “strategico” perché si collocano in giornate in cui, tradizionalmente, la stagione entra nella sua parte decisiva. Pensiamo a Inter–Juventus alla giornata 19: è un momento-cerniera, spesso vicino alla chiusura del girone d’andata o comunque a un punto in cui i bilanci diventano concreti. Avere uno scontro diretto così in quel tratto significa che una delle due potrebbe trovarsi a gestire un contraccolpo immediato sul piano della classifica e, soprattutto, sull’inerzia emotiva. E quando l’inerzia cambia, cambia anche il modo in cui una squadra vive le settimane successive: il livello di fiducia, il margine di tolleranza della piazza, la serenità dell’ambiente.

Il pacchetto include poi confronti ripetuti che, messi in sequenza, possono costruire o smontare una stagione. È il caso delle sfide tra Juventus e Napoli (andata e ritorno), così come dei duelli tra Roma e Milan, o tra Napoli e Inter. Il valore sta anche nell’effetto domino: se in un mese ti capitano due o tre pick, l’attenzione diventa costante e la gestione delle energie si fa più complicata. Le squadre impegnate in Europa, inoltre, possono ritrovarsi con settimane ad altissimo dispendio: viaggio, partita internazionale, rientro e subito big match. Non serve neppure che il calendario sia “ingiusto”: basta che sia denso.

Il derby resta un capitolo a parte. Lazio–Roma alla giornata 15 si presenta come un appuntamento che, storicamente, ha un valore che va oltre i punti. È una partita che condiziona umore e percezione per settimane, che può cambiare la temperatura dello spogliatoio e che spesso influenza anche il modo in cui il club comunica all’esterno. Non è solo un derby: è un acceleratore di emozioni. Ed è proprio in questo che la logica delle pick trova la sua massima espressione: scegliere quel tipo di evento significa puntare su un picco emotivo garantito.

Impatto su allenatori, rosa e mercato: il calendario mediatico come prova di solidità

Il calendario delle pick incide anche su come si costruisce e si gestisce la squadra. Perché quando sai già che in determinati momenti avrai una sequenza di partite ad alta esposizione, diventa essenziale avere una rosa più affidabile, non solo più forte. In concreto: più alternative credibili, più giocatori in grado di reggere la pressione, più leadership distribuita. I big match non perdonano improvvisazioni. Un cambio sbagliato, una panchina troppo corta, un giovane lanciato troppo presto: tutto può esplodere in una gara premium, dove l’errore viene ingigantito e diventa un’etichetta.

Questo aspetto si collega anche al mercato estivo e invernale. Quando una squadra sa di avere, ad esempio, un derby o uno scontro diretto in un periodo in cui le energie rischiano di essere basse, potrebbe essere tentata di anticipare certe mosse: chiudere un acquisto prima, trattenere un giocatore fino a una data, o puntare su un profilo con esperienza in partite di questo tipo. Non è una questione romantica, è un calcolo: ridurre il rischio di arrivare “corti” proprio quando la stagione si decide davanti a milioni di persone.

Per gli allenatori, poi, la griglia delle pick è un test di gestione. Non solo tattica, ma controllo emotivo del gruppo. Le settimane che precedono i big match sono spesso invase da domande, interpretazioni, polemiche. Servono gerarchie chiare, comunicazione interna solida e una struttura capace di isolare la squadra dal rumore. Chi ha un progetto tecnico ancora in fase di assestamento rischia di essere travolto: perché una sconfitta in un contesto premium pesa come due, e non tanto per la classifica quanto per la percezione di fragilità.

Infine, c’è l’effetto sul pubblico: le pick creano appuntamenti fissi, “serate evento” che orientano l’attesa e la partecipazione. Lo stadio diventa più intenso, i social si infiammano, ogni dettaglio viene osservato. In questo scenario, la solidità mentale può fare la differenza quanto la qualità tecnica. E proprio qui si gioca una parte della stagione 2026/27: non soltanto sul campo, ma nella capacità di reggere l’onda lunga dei big match, trasformando l’esposizione in energia invece che in zavorra.