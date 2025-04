Serie A: pronostico e statistiche per la corsa Champions

Il campionato di Serie A si avvicina al termine, e la corsa per un posto nella prossima Champions League è più incerta che mai. Con due posti disponibili e sei squadre in lizza, ogni partita diventa cruciale. Tra scontri diretti e partite decisive, le prossime giornate si annunciano particolarmente avvincenti. In questo scenario, è fondamentale analizzare le statistiche e i pronostici per capire chi ha le maggiori possibilità di qualificarsi alla competizione europea più prestigiosa.

Atalanta e Bologna: chi ha la meglio?

L’Atalanta e il Bologna si trovano attualmente in posizioni favorevoli per la qualificazione, con i rispettivi 58 e 56 punti. Entrambe le squadre sono impegnate in una serie di scontri diretti che potrebbero decidere il loro destino europeo:

Atalanta : dopo la sfida contro la Lazio , affronterà il Bologna e il Milan in partite chiave.

: dopo la sfida contro la , affronterà il e il in partite chiave. Bologna: deve ancora affrontare il Napoli, l’Inter e la Juventus, rendendo il suo cammino particolarmente insidioso.

Le prestazioni recenti, unite all’importanza delle prossime partite, rendono difficile prevedere chi tra le due squadre avrà la meglio nella corsa alla Champions League. Tuttavia, il Bologna sembra avere una forma migliore, essendo riuscito a mantenere un ritmo sostenuto nelle ultime settimane.

La Juventus, con 55 punti, ha un calendario meno complicato, ma la sfida imminente contro la Roma potrebbe ribaltare le sorti. La squadra di Tudor spera di ottenere risultati positivi nei prossimi incontri per assicurarsi un posto tra le prime quattro.

Nel frattempo, la Roma continua la sua rincorsa con 52 punti. I giallorossi devono affrontare la Juventus e poi il derby contro la Lazio, partite che potrebbero essere decisive per le loro ambizioni europee.

Con un calendario impegnativo, anche la Lazio e la Fiorentina lottano per mantenere vive le speranze di qualificazione. La Lazio, con 52 punti, deve affrontare ancora diversi avversari diretti, tra cui la Roma e il Genoa.

Infine, il Milan, nonostante i 47 punti, non è ancora fuori dai giochi. Gli incontri contro Fiorentina, Udinese e Atalanta rappresentano le ultime chance per rilanciarsi in classifica.

La corsa alla Champions League è più aperta che mai, e i prossimi scontri diretti saranno determinanti per il destino delle squadre coinvolte. Le quote delle scommesse riflettono l’incertezza di questa fase, con variazioni significative a seconda dell’esito di ogni partita.

