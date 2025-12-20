Juventus-Roma 2-1: Conceição e Openda decisivi, bianconeri a un punto dalla zona Champions

La Juventus conquista una vittoria importante nel confronto diretto contro la Roma, tornando in corsa per la zona Champions League. All’Allianz Stadium, la formazione bianconera si impone 2-1 nella sedicesima giornata di Serie A, salendo a 29 punti e portandosi a ridosso dei giallorossi, fermi a 30 punti. Determinanti i gol di Conceição e Openda; inutile la rete di Baldanzi per gli ospiti.

Primo tempo: equilibrio e vantaggio nel finale per la Juventus

L’incontro si apre con un’occasione per i giallorossi al 7’, quando Cristante rischia l’autorete e costringe Svilar a un intervento decisivo. I bianconeri rispondono subito con Locatelli, ma il portiere romanista si oppone ancora una volta. All’11’, la Roma si fa vedere con Dybala che, su assist di Koné, trova la pronta risposta di Di Gregorio. La partita resta bilanciata, con la Juventus che cresce nella seconda parte della frazione: Openda e Thuram creano pericoli senza trovare la via della rete. Al 42’, Yildiz sfiora il vantaggio, ma è al 44’ che i bianconeri sbloccano il risultato: Conceição riceve da Cambiaso e batte Svilar con precisione, portando la Juventus in vantaggio prima dell’intervallo.

Secondo tempo: Juventus aggressiva, Openda firma il raddoppio

Nella ripresa la Juventus mantiene un ritmo elevato, creando nuove opportunità con Yildiz e Openda. Svilar si rende protagonista di diversi interventi, in particolare al 54’ su una conclusione al volo di Cambiaso. La Roma tenta la reazione, ma al 70’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: Openda approfitta di una respinta corta del portiere dopo il colpo di testa di McKennie e sigla il suo primo gol in Serie A, fissando il punteggio sul 2-0.

Finale: Baldanzi accorcia, Di Gregorio salva il risultato

Nel finale la Roma accorcia le distanze al 76’ con Baldanzi, che ribadisce in rete dopo la respinta di Di Gregorio su tiro di Ferguson. I giallorossi cercano il pareggio, ma non trovano precisione. All’80’, Yildiz colpisce il palo sfiorando la terza rete bianconera. Nei cinque minuti di recupero, Di Gregorio si distingue con due interventi decisivi su Wesley e Ferguson, garantendo il successo alla Juventus. Con questa vittoria, i bianconeri si avvicinano al quarto posto in classifica, mentre la Roma resta pienamente in corsa per la qualificazione europea nonostante la sconfitta in una gara combattuta fino all’ultimo istante.