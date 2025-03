Home | Serie A: Juve in corsa per la Champions, le analisi

Igor Tudor ha preso le redini della Juventus in un momento cruciale per la stagione bianconera, con l’obiettivo di assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Con nove giornate al termine, la lotta per il quarto posto in Serie A si fa serrata, e il tecnico croato è chiamato a mantenere alta la concentrazione e a guidare la squadra oltre gli ostacoli. La concorrenza è agguerrita, ma le aspettative sono alte sulla sua capacità di motivare e riorganizzare la squadra.

La Juventus di Tudor: lotta serrata per la Champions

La situazione della Juventus è delicata. Con 52 punti in classifica, i bianconeri si trovano appena sotto il quarto posto, attualmente occupato dal Bologna con 53 punti. Anche Lazio e Roma sono in agguato, rispettivamente con 51 e 50 punti, rendendo la lotta per la Champions una vera sfida a sei squadre.

Bologna : 53 punti

: 53 punti Lazio : 51 punti

: 51 punti Roma : 50 punti

: 50 punti Fiorentina : 48 punti

: 48 punti Milan: 47 punti

La Juventus di Tudor è attualmente quotata a 1.65 per un piazzamento tra le prime quattro, secondo le scommesse di Betaland. Un dato favorevole se si considera che le altre contendenti, come Lazio e Bologna, sono quotate a 4.50. Tuttavia, la squadra deve fare i conti con l’assenza dell’importante contributo di Dybala, un fattore che potrebbe pesare nel corso delle ultime partite.

Inter, Napoli e Atalanta sono ormai fuori dalla portata della lotta per il quarto posto, ma la Juventus non può permettersi passi falsi. La sconfitta di Thiago Motta in Coppa Italia e Supercoppa ha aumentato la pressione su Tudor, che deve dimostrare di poter capitalizzare al massimo le potenzialità della squadra. Nonostante le difficoltà, l’obiettivo della Champions resta a portata di mano, e Tudor è determinato a non fallire.

Con la Juventus ancora teoricamente in corsa per lo Scudetto, pur con 12 punti di svantaggio dall’Inter, la squadra di Tudor deve concentrarsi sulla conquista del quarto posto. L’impresa appare ardua, ma la fiducia nei confronti del tecnico croato è alta, e i tifosi sperano che possa guidare la squadra verso un finale di stagione positivo. A seguire le quote aggiornate per il piazzamento in Serie A:

Juventus : 1.65

: 1.65 Lazio e Bologna : 4.50

e : 4.50 Roma : 5.50

: 5.50 Milan : 7.50

: 7.50 Fiorentina: 10.00

