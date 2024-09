Serie A, il Milan vince e convince: 3-0 al Lecce

Milan-Lecce 3-0, vince e convince ancora la squadra di Fonseca dopo la vittoria nel derby. Tre gol nell’arco di 5 minuti nel primo tempo stendono il Lecce di Gotti mai veramente in partita.

Di Morata al 38’, Hernandez al 41’ e Pulisic al 43’ i gol che regalano il successo ai rossoneri al cospetto del pubblico di San Siro che applaude.

Come in altre occasioni è la fase offensiva a convincere di più di questo Milan: gran lavoro di Abraham che non segna ma oltre a colpire un palo agevola la marcatura di Pulisic e offre preziose sponde ai compagni di reparto.

Qualche apprensione di più nella retroguardia, dove è il caso di segnalare il rosso diretto per Bartesaghi al 85’: il giovane terzino, in campo da soli 5 minuti al posto di Hernandez, viene mandato negli spogliatoi da Zufferli per una brutta entrata con il piede a martello su Dorgu.

Negli ultimi dieci minuti il Lecce non riesce comunque ad approfittare della superiorità numerica e riesce solo a tirare una volta in porta senza successo. Milan a 11 punti è momentaneamente primo in classica.