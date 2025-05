Mentre la Champions League continua a regalare grandi emozioni – siamo ancora scossi dalla straordinaria vittoria dell’Inter sul Barcellona a San Siro – anche le altre coppe europee si preparano a emanare gli ultimi verdetti. Per quanto riguarda la seconda coppa europea per importanza, vale a dire l’Europa League, sono quattro le squadre rimaste in gioco: Manchester United, Bodø/Glimt, Athletic Bilbao e Tottenham; ognuna di loro ha diverse carte da giocare per provare a prendersi uno dei due posti a disposizione per l’atto finale.

L’Europa League viene spesso snobbata dai meno attenti, che preferiscono concentrarsi solo sulle stelle della Champions League: in questa competizione, in realtà, prendono via più spesso di quanto si pensi gare incredibili, con giocatori capaci di prendersi il palcoscenico nel momento più insospettabili. Manchester United-Athletic Bilbao e Bodø/Glimt-Tottenham sono due gare che, al netto di un risultato maturato all’andata molto favorevole alle inglesi, possono dire ancora molto. Andiamo ad analizzare le sfide nel dettaglio.

Manchester United vs Athletic Bilbao

Il Manchester United ha un solo modo per entrare nella prossima Champions: vincere l’Europa League in corso. I Reds vedono la porta della finale molto vicina, avendo vinto all’andata contro l’Athletic Bilbao con un netto 0-3 maturato grazie alle reti di Casemiro e alla doppietta di Bruno Fernandes: a questo vantaggio rotondo si aggiunge il fatto che giocheranno il ritorno tra le mura dell’Old Trafford, uno stadio che mette chiunque sotto pressione.

Il periodo di forma dei Diavoli Rossi, però, non è eccezionale. In Premier League, per esempio, la squadra non vince dal 16 marzo, e proprio questa domenica ha perso contro il Brentford con il pirotecnico risultato di 4-3.

Anche l’Athletic Bilbao, beninteso, non versa in una condizione particolarmente buona: arrivano da un pareggio con il Real Sociedad e senza aver vinto nessuna delle tre precedenti trasferte in Europa League. Bisogna anche dire, comunque, che in questo tipo di coppe il miracolo è dietro l’angolo,

Al momento, le probabili formazioni della partita sono le seguenti:

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray, Yuri; Ruiz, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Maroan. All. Valverde.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Lindelof; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Amorim.

Tra i giocatori da tenere d’occhio dobbiamo segnalare sicuramente Bruno Fernandes, capitano del Manchester United e leader tecnico della squadra, ma anche Alejandro Garnacho, classe 2004. Dal lato dell’Athletic Bilbao, invece, attenzione ai fratelli Williams, Iñaki e Nico.

Bodø/Glimt vs Tottenham

Lo scontro tra Bodø e Tottenham presenta diverse analogie con la sfida che vi abbiamo appena raccontato, a cominciare dal risultato nettamente a favore di una delle due squadre: gli inglesi, infatti, hanno trionfato per 3-1 all’andata, andando in rete con Brennan Johnson, James Maddison e Dominic Solanke, a cui ha risposto Ulrik Saltnes.

Similmente allo United, il Tottenham sta vivendo un’annata disastrosa in Premier League. Vincere l’Europa League, quindi, è l’unico modo per accedere alla prestigiosa Champions League del prossimo anno.

I norvegesi, dal canto loro, posso vantare uno stadio tra i più ostici in assoluto: Il Tottenham, infatti, sarà accolto da freddo e gelo e da un terreno sintetico che molto spesso genera grandi difficoltà nella gestione del pallone per chi non vi è abituato. Date queste premesse lo svantaggio nel punteggio apparte pesante, certo, ma non decisivo.

Al momento, le probabili formazioni di stasera sono le seguenti:

Bodø Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Nielsen, Bjorkan; Fet, Hauge, Saltnes; Maatta, Hogh, Blomberg.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Bissouma; Johnson, Richarlison, Tel.

I giocatori da tenere d’occhio nel Bodø sono Saltnes, già andato in gol all’andata, e Blomberg; nel Tottenham, invece, sarà soprattutto Richarlison ad essere chiamato a fornire un contributo decisivo.

Dove vedere le semifinali di Europa League?

Sarà una finale tutta inglese o Bilbao e Bodø riusciranno a abbattere le due favorite? A partire dalle 21 di questa sera scopriremo la risposta. Se volete godervi le due partite della competizione, ecco le opzioni disponibili: entrambe le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (253), ma sarà anche possibile vederle in diretta su NOW accedendo all’app e selezionando l’evento che preferite. Per chi non è abbonato a questi servizi, una brutta notizia: nessuno dei due eventi sarà disponibile in chiaro.