Il Sei Nazioni, il grande torneo di rugby sul suolo europeo, entra nel vivo. A marzo si terranno infatti le ultime due, attesissime giornate: tutto è ancora da decidere, soprattutto ai piani alti della classifica dove Irlanda, Francia e Inghilterra si daranno battaglia fino all’ultimo. Ma andiamo con ordine.

Il Sei Nazioni, che come ben racconta il suo nome vede affrontarsi sei squadre, non ha sempre avuto questa composizione: è così soltanto dal 2000, da quando l’Italia ha visto accettare la sua candidatura. Originariamente, infatti, era noto come Home Nations Championship, e vedeva affrontarsi soltanto le quattro squadre del Regno Unito: Scozia, Irlanda, Inghilterra e Galles. A inizio del Novecento viene invitata a partecipare anche la Francia mentre a inizio 2000, come già indicato, l’Italia entra a far parte del prestigioso e antico torneo.

Sei Nazioni 2025: la classifica attuale

Per chi è alle prime armi con questo sport, ecco come vengono assegnati i punti che determinano l’ordine di classifica all’interno del Sei Nazioni. Dal 2017, il sistema di punteggio del torneo è lo stesso che viene utilizzato nella Coppa del Mondo di rugby, vale a dire:

4 punti per la vittoria.

per la vittoria. 2 punti in caso di parità.

in caso di parità. 0 punti per la sconfitta.

Oltre a ciò, sono previsti anche punti bonus:

1 punto extra per le squadre che segnano almeno 4 mete .

per le squadre che segnano . 1 punto extra per chi perde con uno scarto massimo di 7 punti .

per chi perde con uno . 3 punti extra sono assegnati al team che prevale su tutte le altre squadre, ottenendo il Grande Slam.

In questo modo l’esito diventa più imprevedibile e si aggiunge ulteriore spettacolo: pensate che nel 1973 tutte e cinque le squadre terminarono il torneo a pari merito, e il titolo venne condiviso tra tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda la classifica del Sei Nazioni 2025:

Irlanda (14 punti) Francia (11 punti) Inghilterra (10 punti) Scozia (6 punti) Italia (4 punti) Galles (1 punto)

Confermato dunque il pronostico iniziale, che vedeva l’Irlanda favorita come la vincitrice del torneo. Segue a breve distanza la Francia, che vanta una serie di grandi giocatori tra cui l’MVP del torneo 2022 e 2023 Antoine Dupont. Attenzione, però, a non dare l’Inghilterra per spacciata.

Sei Nazioni 2025: le partite di marzo

Entriamo ora nel vivo del calendario di marzo, animato dalle ultime due giornate del Sei Nazioni:

Giornata 4 Irlanda vs Francia (08/03 alle 15:15) Scozia vs Galles (08/03 alle 17:45) Inghilterra vs Italia (09/03 – 16:00)

Giornata 5 Italia vs Irlanda (15/03 alle 15:15) Galles vs Inghilterra (15/03 alle 17:45) Francia vs Scozia (15/03 alle 21:00)



Occhi aperti dunque sulla partita inaugurale della quarta giornata, l’attesissimo incontro tra Irlanda e Francia: nel caso di vittoria i XV del Trifoglio metterebbero una seria ipoteca sul loro terzo titolo consecutivo, mentre se dovessero trionfare i transalpini sarebbe tutto rimandato all’ultima giornata. Che siate appassionati o alle prime armi, questo è sicuramente il match da non perdere.

E per quanto riguarda l’Italia? Gli Azzurri del rugby hanno due avversari estremamente tosti, cominciando dall’Inghilterra all’Allianz Stadium Twickenham. FIno ad ora, l’Inghilterra ha vinto tutte le 25 partite giocate al Sei Nazioni contro l’Italia, dato che la rende l’unica squadra ad avere un tasso di vittorie del 100% contro un’altra nazione nel torneo. La squadra di Steve Borthwick è ancora in corsa per il titolo di Campione e vanta un eccellente stato di forma in seguito alle vittorie con Francia e Scozia. È lecito aspettarsi, dunque, un’Inghilterra che non vorrà prendere prigionieri, contando anche su un calendario più abbordabile rispetto alle altre favorite.

L’Italia arriva da una pesantissima sconfitta contro la Francia, in un confronto che l’ha vista perdere con il roboante punteggio di 24-73. In questa campagna, però, si sono viste anche ottime cose, come la vittoria contro il Galles. Quello che è sicuro è che servirà la partita della vita per provare a mettere l’Inghilterra in difficoltà e strappare una vittoria che sarebbe storica.

L’ultimo impegno che vedrà coinvolti gli Azzurri è lo scontro conclusivo con l’attuale capolista, l’Irlanda. In questo match, perlomeno, ci sarà il vantaggio del fattore campo, con lo Stadio Olimpico pronto a sostenere i ragazzi di Gonzalo Quesada. Entrambi i match saranno visibili su Sky ma anche su Rai 1, in chiaro per tutti.