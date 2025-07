“Scandaloso”: Kyrgios torna all’attacco e se la prende con Musetti e Medvedev

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé e, come sempre, lo fa con dichiarazioni al vetriolo. Stavolta nel mirino dell’australiano non c’è solo Jannik Sinner, ma anche Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev. Un commento innocuo da parte dei due tennisti ha fatto saltare i nervi a Kyrgios, ormai protagonista di una vera e propria crociata personale contro l’altoatesino. E anche questa volta non si è trattenuto.

“Scandaloso”: la reazione furiosa di Kyrgios al sondaggio Atp

A incendiare ancora una volta il rapporto già teso tra Nick Kyrgios e Jannik Sinner è bastato un videoclip promozionale girato durante il torneo di Washington, il Mubadala Citi DC Open, da cui lo stesso Kyrgios è uscito con una prestazione deludente. Nel video, alcuni tennisti rispondono alla domanda “Chi è il giocatore più intelligente dell’ATP?”.

Lorenzo Musetti non ha avuto dubbi: “Sinner. Non devo certo spiegarti perché”. Anche Medvedev, dopo una breve riflessione, ha fatto il suo nome. Tanto è bastato per scatenare la furia del tennista australiano che su X ha deriso entrambi, definendo la scelta “indecente in questo momento” e accompagnando il tutto con una risata sarcastica.

Who do you think is the smartest player on tour? 🤓#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/jqXbz6Xy2T — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) July 26, 2025

Il bersaglio fisso: Kyrgios e l’ossessione per Sinner

L’uscita social non è che l’ultimo capitolo di un lungo e continuo accanimento mediatico. La figura di Sinner sembra ossessionare Kyrgios, che ad ogni occasione utile si lancia in frecciate, insinuazioni e commenti velenosi. Da semplici post ironici a vere e proprie tirate pubbliche, ogni spunto è buono per affondare colpi, come dimostra la puntualità con cui è intervenuto anche sulla recente ristrutturazione dello staff del tennista italiano.

Il ritorno di Umberto Ferrara come preparatore fisico dopo la controversa parentesi legata al caso doping ha offerto un nuovo pretesto. “Siamo stati presi in giro, signori”, ha scritto Kyrgios, sottolineando il proprio dissenso e cavalcando il malcontento di parte dell’opinione pubblica.

