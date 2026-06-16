Il Sassuolo ha scelto di voltare pagina affidando la panchina ad Alberto Aquilani, una decisione che non riguarda soltanto il nome del nuovo allenatore, ma il tipo di percorso che il club intende intraprendere fin da subito. In un’estate in cui molte società stanno ridefinendo gerarchie, metodi e priorità, la mossa neroverde appare come un investimento su un profilo che unisce cultura calcistica, esperienza da ex calciatore di alto livello e una reputazione crescente da tecnico capace di lavorare su principi, ritmo e sviluppo dei singoli. Per Aquilani è un passaggio chiave: è la sua prima grande occasione stabile alla guida di una squadra chiamata a coniugare ambizione e sostenibilità, nel contesto di un campionato che non perdona le partenze lente e che impone scelte nette già in ritiro.

Un cambio di guida che ridisegna le priorità tecniche del Sassuolo

L’arrivo di Alberto Aquilani rappresenta un segnale preciso: il Sassuolo vuole ripartire da un’idea riconoscibile, più che da una semplice gestione dell’emergenza. La scelta cade su un allenatore che, per formazione e percorso, è abituato a ragionare in termini di struttura e principi: come occupare gli spazi, come creare superiorità, come dare continuità tra fase di possesso e fase di non possesso. È un profilo che, per natura, tende a costruire squadre “pensanti”, capaci di muovere il pallone con uno scopo e non per estetica, ma anche di restare compatte quando l’inerzia gira. In questo senso, la sua nomina va letta come una decisione di progettualità, perché presuppone un lavoro sul campo che richiede tempo, ma soprattutto coerenza tra allenatore, dirigenza e mercato.

Il primo tema è tattico, ma non solo: è identitario. Il Sassuolo negli anni ha costruito una reputazione legata a un calcio propositivo, con attenzione alla tecnica e alla valorizzazione dei talenti. Tuttavia, ogni nuova stagione porta con sé una domanda: come rendere quella vocazione compatibile con la necessità di risultati immediati? Aquilani arriva con l’obiettivo implicito di tenere insieme le due cose. La sua credibilità si giocherà nella capacità di tradurre i concetti in abitudini: pressione organizzata, distanze corte tra i reparti, scelta delle uscite dal basso senza rigidità, attacco dell’area con tempi corretti e non con presenza casuale. È qui che una squadra cambia davvero volto: non tanto con un modulo dichiarato, quanto con automatismi chiari e ripetuti.

Un altro aspetto decisivo sarà la gestione del gruppo. Il Sassuolo è un ambiente che, per storia recente, ha spesso fatto della continuità e del lavoro quotidiano una forza. Aquilani dovrà inserirsi con una leadership equilibrata: abbastanza forte da imporre un metodo, abbastanza flessibile da leggere le caratteristiche dei giocatori. In una fase come l’estate, il rischio è doppio: da un lato ripartire da zero, perdendo ciò che funziona; dall’altro restare aggrappati a certezze che non reggono più. Il compito del nuovo allenatore sarà scegliere cosa conservare e cosa cambiare subito, senza farsi intrappolare dal breve periodo. E i primi indizi arriveranno già dalle scelte “minime”: intensità degli allenamenti, gerarchie nei ruoli chiave, attenzione ai dettagli difensivi, gestione delle transizioni e, soprattutto, chiarezza nella comunicazione interna.

Mercato, valorizzazione e organizzazione

Quando cambia l’allenatore, cambia anche il modo in cui il club ragiona sul mercato e sull’organizzazione quotidiana. Con Alberto Aquilani il Sassuolo si trova davanti a un bivio: costruire una rosa “adatta” alle idee del tecnico oppure chiedere al tecnico di adattarsi a una rosa figlia di scelte precedenti. La differenza tra un’estate ordinata e un’estate caotica sta spesso qui. Perché un allenatore che punta su principi di gioco ha bisogno di profili coerenti: non necessariamente campioni, ma giocatori funzionali. Terzini capaci di interpretare due fasi senza spezzare la squadra, centrocampisti che sappiano giocare sotto pressione, esterni con gamba e responsabilità, attaccanti che non siano solo finalizzatori ma anche primi difensori e riferimenti per risalire il campo. Se il club vorrà davvero “sposare” la direzione intrapresa, dovrà agire con precisione chirurgica.

La valorizzazione dei giovani, nel caso del Sassuolo, non è una parola di marketing: è parte del modello. Con Aquilani, questa dimensione può diventare ancora più centrale. Un tecnico abituato a lavorare sulla crescita individuale può rendere più rapido il salto di qualità di chi è già in rosa e di chi arriverà. Ma attenzione: la valorizzazione non coincide con “far giocare i giovani” a prescindere. Valorizzare significa costruire contesti che li proteggano e li rendano utili: ruoli chiari, compiti specifici, compagni-guida, gestione degli errori e tempi di inserimento realistici. In campionati lunghi e logoranti, la differenza la fanno la tenuta mentale e la continuità: se un giovane entra in un sistema confuso, brucia energie e fiducia; se entra in un sistema leggibile, cresce anche sbagliando.

C’è poi un piano organizzativo che spesso resta sullo sfondo, ma è determinante: come si lavora in settimana. Aquilani dovrà incidere su intensità e standard. Il Sassuolo può trarre vantaggio da un metodo che renda la squadra più “pronta” nelle prime giornate, evitando quella fase di rodaggio che spesso costa punti. E in Serie A i punti persi ad agosto e settembre pesano quanto quelli di aprile e maggio. Sarà importante anche la gestione dei leader: non tanto intesi come nomi altisonanti, ma come riferimenti nello spogliatoio. Un allenatore nuovo deve capire subito chi trascina davvero il gruppo, chi tiene alta la soglia dell’attenzione, chi regge la pressione quando arrivano due risultati negativi. La tenuta di una squadra, soprattutto nelle fasi difficili, dipende molto più da questo che da un’idea tattica sulla lavagna.

Infine, c’è un tema di aspettative: la piazza e l’ambiente neroverde chiedono una stagione solida, senza montagne russe. Aquilani dovrà costruire credibilità partita dopo partita, evitando promesse e puntando sui segnali concreti: compattezza, identità, crescita. Se il club riuscirà a supportarlo con scelte coerenti e tempi ragionevoli, l’investimento può diventare più di una scommessa: può essere l’inizio di un ciclo nuovo, con un calcio moderno ma pragmatico, capace di unire spettacolo e punti. Perché alla fine, nel calcio di oggi, la sostenibilità si difende con una sola moneta: la competitività.