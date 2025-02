Rugby Varese vs Cernusco: pronostico e statistiche

Rugby Varese si prepara per un nuovo importante incontro nel campionato di Serie B. Domenica prossima, la squadra affronterà il Rugby Cernusco in una partita cruciale per la classifica. Dopo la vittoria nell’incontro di andata, la squadra varesina vuole replicare il successo, ma questa volta sul difficile campo del Cernusco. L’obiettivo è chiaro: ottenere punti vitali in ottica salvezza.

Statistiche e pronostico del Varese in trasferta

Il Rugby Varese torna in campo dopo una breve pausa, forte della vittoria casalinga contro Recco, che ha visto una difesa disciplinata e un attacco efficace. La sfida contro il Rugby Cernusco, valida per la tredicesima giornata, si preannuncia intensa. Nella gara di andata, Varese si è imposto per 23 a 19 in un match equilibrato. Tuttavia, la classifica attuale vede i favori del pronostico a vantaggio del Cernusco, che gioca in casa.

Data : Domenica 2 marzo

: Domenica 2 marzo Ora : 14:30

: 14:30 Luogo : Campo del Cernusco

: Campo del Ultimo incontro: Varese 23 – Cernusco 19

La squadra guidata da Massimo Mamo è determinata a ribaltare le aspettative e conquistare punti preziosi. “Dobbiamo essere più concreti quando c’è da segnare”, afferma Mamo, sottolineando la necessità di migliorare nella fase offensiva. Contro il Recco, il Rugby Varese ha dimostrato capacità di tenuta difensiva e precisione in attacco, aspetti che dovranno ripetersi contro il Cernusco.

La partita di domenica rappresenta un’opportunità per il Varese di dimostrare il proprio valore e ottenere un risultato positivo che potrebbe essere determinante per la salvezza. Anche se i padroni di casa partono favoriti, una prestazione solida potrebbe garantire ai varesini punti cruciali, inclusi i bonus difensivi, se le cose non andassero secondo i piani.

Il match tra Rugby Varese e Cernusco si presenta come un banco di prova importante. Ottenere punti in trasferta potrebbe dare una spinta decisiva in vista delle prossime partite. Con una difesa compatta e un attacco efficace, Varese ha le carte in regola per sfidare le aspettative. Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite. Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!