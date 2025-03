Rugby: Amatori Tradate contro Delebio, approfondimenti

Amatori Tradate si prepara a una sfida cruciale contro Delebio Rugby nella settima giornata del girone Regionale. Dopo un pareggio inaspettato contro Treviglio, i gialloblù sono determinati a tornare alla vittoria per mantenere vive le speranze di raggiungere la vetta della classifica. La trasferta in Valtellina rappresenta un banco di prova importante per la squadra, che dovrà fare i conti con un avversario noto per la sua fisicità e per la difficoltà di essere battuto in casa.

Amatori Tradate: riscossa o conferma?

La partita di domenica 30 marzo alle 15:30 vedrà Amatori Tradate affrontare Delebio Rugby su un campo considerato ostico. Dopo aver perso punti con squadre meno quotate come Seregno e Treviglio, Tradate è determinata a non ripetere gli errori del passato. I favori del pronostico sembrano pendere verso i gialloblù, guidati da coach Silvio Repossini, grazie alla loro solidità nelle fasi statiche e alla capacità difensiva.

Il pareggio contro Treviglio ha lasciato l’amaro in bocca, con episodi arbitrali contestati e un’opportunità mancata per capitalizzare le occasioni. Tuttavia, la difesa si è dimostrata solida, un aspetto cruciale per fronteggiare la fisicità di Delebio. La squadra di casa, infatti, è nota per la sua pressione sui punti d’incontro e la capacità di attaccare vicino alla mischia. Tradate dovrà puntare su un approccio disciplinato e compatto, mantenendo alta l’attenzione per tutti gli 80 minuti.

Coach Repossini esprime fiducia nel gruppo, evidenziando il buon lavoro svolto durante gli allenamenti. Nonostante qualche infortunio, il team sta ritrovando costanza e determinazione. “Delebio è una squadra tosta, ma noi siamo pronti a fare la nostra partita. La difesa si sta ritrovando e in attacco vogliamo migliorare. Questa partita è una prova di carattere”, afferma Repossini.

Conclusione La sfida contro Delebio Rugby rappresenta un’opportunità per Amatori Tradate di dimostrare il proprio valore e riprendere il cammino verso la vetta. Le quote delle scommesse vedono i gialloblù leggermente favoriti, ma dovranno dimostrare sul campo la loro superiorità. La chiave sarà nell’attenzione ai dettagli e nella capacità di restare compatti.

