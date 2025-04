Roma vs Juventus: cosa dicono le statistiche

Roma si prepara ad affrontare una serie di partite cruciali nel proprio stadio, lo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League. La squadra, guidata dal tecnico Claudio Ranieri, sta vivendo un momento di forte connessione con i tifosi, che nonostante le difficoltà di inizio stagione, hanno continuato a supportare i giallorossi. L’atmosfera sarà elettrizzante, con oltre 65.000 spettatori pronti a sostenere la Roma nella sua volata finale.

Statistiche: l’imbattibilità casalinga della Roma

La Roma ha dimostrato una notevole solidità in casa, registrando 8 vittorie e un pareggio nelle competizioni di Serie A ed Europa League nel 2025. L’unica sconfitta interna sotto la gestione di Ranieri risale a dicembre contro l’Atalanta. Questo periodo di imbattibilità ha rafforzato il legame tra i tifosi e la squadra, creando un ambiente favorevole per le prossime sfide cruciali:

La sfida contro la Juventus , con un record di 14 risultati utili consecutivi.

, con un record di 14 risultati utili consecutivi. Il derby romano, un evento sempre carico di emozioni e tensioni.

Il match contro il Verona, già sold-out nelle curve.

La Roma mira a mantenere questo trend positivo, sperando di continuare a raccogliere punti fondamentali per la qualificazione europea.

La prossima partita contro la Juventus verrà disputata in un Olimpico gremito e, con la previsione di sfiorare il milione di spettatori totali entro la fine della stagione, il sostegno dei tifosi sarà cruciale. La vendita dei biglietti per le partite successive è già iniziata, con i settori delle curve già esauriti per il match contro il Verona. I tifosi romanisti si stanno preparando a migrare verso i settori a loro riservati per il derby, pronti a trasformare ogni partita in casa in un vantaggio competitivo.

La Roma si trova in un momento decisivo della stagione. Le prossime partite rappresentano un'opportunità irripetibile per consolidare la posizione in campionato e assicurare un posto in Champions League. Le quote delle scommesse vedono la squadra di Ranieri favorita nelle sfide casalinghe, grazie alla loro imbattibilità recente e al supporto caloroso dei tifosi.